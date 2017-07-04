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4 июля 2017, 22:34 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Новая короткая программа фигуристки Медведевой поставлена под ноктюрн № 20 Шопена

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Двукратная чемпионка мира и Европы в одиночном фигурном катании рекордсменка планеты россиянка Евгения Медведева сообщила, что в короткой программе в олимпийском сезоне будет выступать под ноктюрн № 20 композитора Фредерика Шопена в исполнении американского скрипача Джошуа Белла.

Двукратная чемпионка мира и Европы в одиночном фигурном катании рекордсменка планеты россиянка Евгения <span class=error>Медведева</span> сообщила что в короткой программе в олимпийском сезоне будет выступать под ноктюрн № 20 композитора <span class=error>Фредерика</span> <span class=error>Шопена</span> в исполнении американского скрипача <span class=error>Джошуа</span> Белла. Увеличить
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В прошедшем сезоне Медведева выступала в короткой программе под River Flows in You композитора Ли Рума и The Winter в исполнении секстета Balmorhea. В произвольной программе 17-летняя россиянка каталась под произведения композитора Александра Деспла: Extremely Loud and Incredibly Close и Piano Lesson with Grandma. Постановщиком обеих программ был Илья Авербух.

«Для короткой программы мы взяли ноктюрн № 20 Фредерика Шопена в исполнении Джошуа Белла. Произвольная — Джордж Уинстон — January Stars, Макс Рихтер — Departure (Lullaby) и Dona Nobis Pacem 2. Программы начали делать в начале июня. Ставили их Даниил Глейхенгауз, Илья Авербух вместе с тренером Этери Тутберидзе», — сказала Медведева, слова которой приводит официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

«Новые программы я покажу на контрольных прокатах в Сочи. А вот новый показательный номер, поставленный на музыку из кинофильма “Анна Каренина”, буду катать на шоу в Йокогаме. Это не окончательный вариант. В течение сезона показательный мы будем дорабатывать и улучшать», — сказала она.

Медведева отметила, что «в короткой программе будут все те же элементы, что раньше». «Произвольную мы постарались усложнить. Перенесли первый каскад 3−3 во вторую половину. Теперь в первой части программы у меня всего один прыжок», — заявила фигуристка.
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