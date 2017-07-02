Фигуристы Боброва/Соловьев планируют начать сезон на первом этапе Кубка России
МОСКВА, 2 июл —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Бронзовые призеры чемпионата Европы-2017 в танцах на льду, олимпийские чемпионы командного турнира Игр-2014 российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев планируют начать сезон в сентябре на первом этапе Кубка России в Сызрани и Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.
Первый этап Кубка России-2017/18 пройдет
«До
По его словам, они с Бобровой продолжат тренировки в Москве. «В Сочи прокаты будут в начале сентября,
«Уже через пару месяцев у нас будут прокаты в Сочи, мы хотим, чтобы была видна целая картинка, чтобы люди не гадали заранее по названию музыки программ, а чтобы увидели общую картину. Половину работы не показывают, поэтому пока не можем рассказать, какая музыка будет у нас. Осталось еще два месяца поработать нам, и вы увидите результаты нашей работы с хореографом Раду Поклитару», — добавил Соловьев.
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