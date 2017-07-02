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2 июля 2017, 10:04 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристы Боброва/Соловьев планируют начать сезон на первом этапе Кубка России

МОСКВА, 2 июл — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Бронзовые призеры чемпионата Европы-2017 в танцах на льду, олимпийские чемпионы командного турнира Игр-2014 российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев планируют начать сезон в сентябре на первом этапе Кубка России в Сызрани и Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

Первый этап Кубка России-2017/18 пройдет 15—19 сентября в Сызрани (Самарская область). Мемориал Ондрея Непелы в Братиславе, входящий в серию «Челленджер», состоится 21—23 сентября.

«До Гран-при у нас есть план турниров. После прокатов в Сочи мы поедем, скорее всего, на первый этап Кубка России, чтобы обкатать программы, проверить костюмы, недочеты, может. Возможно, что-то судьи еще увидят, скажут. Затем еще у нас турнир “Челленджер” в Братиславе. Скорее всего, вот на эти два турнира поедем», — сказал Соловьев агентству «Р-Спорт».

По его словам, они с Бобровой продолжат тренировки в Москве. «В Сочи прокаты будут в начале сентября, где-то 5—10 сентября. Сейчас мы остаемся в Москве, будем работать здесь. До прокатов в Сочи, возможно, мы поедем в Новогорск. Поработаем там, восстановительный сбор с ОФП и со льдом. Плюс физиотерапия, бассейн», — отметил собеседник агентства.

«Уже через пару месяцев у нас будут прокаты в Сочи, мы хотим, чтобы была видна целая картинка, чтобы люди не гадали заранее по названию музыки программ, а чтобы увидели общую картину. Половину работы не показывают, поэтому пока не можем рассказать, какая музыка будет у нас. Осталось еще два месяца поработать нам, и вы увидите результаты нашей работы с хореографом Раду Поклитару», — добавил Соловьев.
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