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28 июня 2017, 8:00 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристка Евгения Медведева представила свои рисунки на выставке в Москве

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Рисунки двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой представлены в столичном центре «Тушино» в рамках выставки «Олимпийское ателье». Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.

<em>МОСКВА 28 июня. /ТАСС/. </em>Рисунки двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении <span class=error>Медведевой</span> представлены в столичном центре <span class=error>Тушино</span> в рамках выставки Олимпийское ателье. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Федерации фигурного катания России. Увеличить
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Выставка входит в цикл «Спорт. Искусство. Личность», в рамках которого с 2006 года создаются проекты при содействии Федерации фигурного катания Москвы. На экспозиции представлены рисунки Медведевой, выполненные в стиле аниме.

«На выставке Женя официально дебютировала как художник. Надеюсь, что это станет первой ступенькой, которая даст толчок к серьезному развитию ее увлечения», — прокомментировал куратор выставки, член союза художников Андрей Уваров.

Выставка будет работать до 3 сентября. Экспонаты также будут доступны для зрителей в московском дворце «Мегаспорт» во время чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдет в январе 2018 года.

Медведева в 2017 году обновила все мировые рекорды в женском одиночном катании. В конце января на чемпионате Европы в Остраве она улучшила свой рекорд в произвольной программе (150,79), а также превзошла достижение представительницы Южной Кореи Ю На Ким по сумме баллов за две программы (229,71).
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