Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/30209827/
27 июня 2017, 20:57 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристы Питкеев и Лозко пробуют себя в танцах, тренирует их Елена Ильиных

МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт. Серебряный призер юниорского чемпионата мира-2014 и этапа Гран-при сезона-2015/16 в Москве в мужском одиночном катании Адьян Питкеев пробует свои силы в танцевальном дуэте с бывшей одиночницей из Санкт-Петербурга Алисой Лозко, тренирует пару олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Елена Ильиных, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

<em>МОСКВА 27 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Серебряный призер <span class=error>юниорского</span> чемпионата мира-2014 и этапа <nobr>Гран-при </nobr>сезона-2015/16 в Москве в мужском одиночном катании <span class=error>Адьян</span> <span class=error>Питкеев</span> пробует свои силы в танцевальном дуэте с бывшей <span class=error>одиночницей</span> из <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> Алисой <span class=error>Лозко</span> тренирует пару олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Елена Ильиных сообщил агентству Р-Спорт источник знакомый с ситуацией. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Питкеев сообщил «Р-Спорт», что завершил карьеру одиночника. Также стало известно, что Руслан Жиганшин, с которым Ильиных выступала на протяжении последних трех сезонов, ушел из большого спорта.

«Пока это предварительные пробы сил, решения по переходу Ильиных на тренерскую работу, как и по дальнейшему продолжению карьеры в танцах на льду Питкеева и Лозко, нет», — сообщил источник.

Питкеев с 2010 года тренировался в группе Этери Тутберидзе, а в 2016 году стал работать у Елены Буяновой, но к полноценной тренировочной деятельности из-за травм приступить так и не сумел. Лозко начинала карьеру фигуристки в Ижевске, а с 2014 года тренировалась в группе Алексея и Татьяны Мишиных в Санкт-Петербурге. Ильиных в паре с Никитой Кацалаповым, помимо золота Игр-2014 в команде, выиграла в Сочи бронзу соревнований в танцах на льду, но затем ее партнер принял решение продолжить карьеру с чемпионкой мира-2012 среди юниоров Викторией Синициной.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева