Фигуристы Питкеев и Лозко пробуют себя в танцах, тренирует их Елена Ильиных

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Ранее Питкеев сообщил «Р-Спорт», что завершил карьеру одиночника. Также стало известно, что Руслан Жиганшин, с которым Ильиных выступала на протяжении последних трех сезонов, ушел из большого спорта.

«Пока это предварительные пробы сил, решения по переходу Ильиных на тренерскую работу, как и по дальнейшему продолжению карьеры в танцах на льду Питкеева и Лозко, нет», — сообщил источник.