Фигуристы Питкеев и Лозко пробуют себя в танцах, тренирует их Елена Ильиных
МОСКВА, 27 июн —
Р-Спорт. Серебряный призер юниорского чемпионата мира-2014 и этапа Гран-при сезона-2015/16 в Москве в мужском одиночном катании Адьян Питкеев пробует свои силы в танцевальном дуэте с бывшей одиночницей из Санкт-Петербурга Алисой Лозко, тренирует пару олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Елена Ильиных, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
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Ранее Питкеев сообщил «Р-Спорт», что завершил карьеру одиночника. Также стало известно, что Руслан Жиганшин, с которым Ильиных выступала на протяжении последних трех сезонов, ушел из большого спорта.
«Пока это предварительные пробы сил, решения по переходу Ильиных на тренерскую работу, как и по дальнейшему продолжению карьеры в танцах на льду Питкеева и Лозко, нет», — сообщил источник.
Питкеев с 2010 года тренировался в группе Этери Тутберидзе, а в 2016 году стал работать у Елены Буяновой, но к полноценной тренировочной деятельности
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