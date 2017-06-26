Чемпионка Олимпиады-98 в Нагано американская фигуристка Тара Липински вышла замуж
МОСКВА, 26 июн —
Р-Спорт. Чемпионка зимней Олимпиады 1998 года в Нагано американская фигуристка Тара Липински вышла замуж, сообщает Usmagazine.
Избранником 35-летней
Липински познакомилась с Капостаси в 2015 году на церемонии вручения телевизионной премии Sports Emmy Awards. Собственно, сама фигуристка вручала награду, как оказалось, будущему мужу.
«Я безгранично счастлива. Я хочу провести остаток жизни с моей любовью и другом», — написала Липински в Instagram.
Липински стала олимпийской чемпионкой в возрасте 15 лет. В 1997 году она выиграла чемпионат мира.
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