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26 июня 2017, 13:12 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Чемпионка Олимпиады-98 в Нагано американская фигуристка Тара Липински вышла замуж

МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт. Чемпионка зимней Олимпиады 1998 года в Нагано американская фигуристка Тара Липински вышла замуж, сообщает Usmagazine.

Избранником 35-летней экс-фигуристки стал продюсер телеканала Fox Sports Тодд Капостаси. Предложение было сделано еще в декабре 2015 года. Романтическая церемония прошла в Чарльстоне (Южная Каролина) в субботу 24 июня. В качестве подружки невесты выступил давний друг Липински и ее напарник по телекомментаторской деятельности экс-фигурист Джонни Вейр, не скрывающий своей нетрадиционной ориентации и ранее бывший замужем за американским юристом русского происхождения Виктором Вороновым. В планах пары на медовый месяц Мальдивы, Таиланд, Вьетнам и Европа.

Липински познакомилась с Капостаси в 2015 году на церемонии вручения телевизионной премии Sports Emmy Awards. Собственно, сама фигуристка вручала награду, как оказалось, будущему мужу.

«Я безгранично счастлива. Я хочу провести остаток жизни с моей любовью и другом», — написала Липински в Instagram.

Липински стала олимпийской чемпионкой в возрасте 15 лет. В 1997 году она выиграла чемпионат мира. Из-за хронической травмы Тара была вынуждена завершить карьеру в 19 лет. После ухода из большого спорта она проявила себя в том числе и в качестве актрисы.
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