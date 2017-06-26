«Анжелы и Димоны». Почему карьера Липницкой завершена

Наша рубрика «Анжелы и Димоны» снова избегает политкорректности и называет вещи своими именами. Юлия Липницкая фактически завершила карьеру в большом спорте. И Аделина Сотникова по сути тоже.

Ваши ожидания — ваши проблемы

Светлому лучику сочинской Олимпиады Юле Липницкой недавно исполнилось 19. По сути она окончательно перешагнула порог взрослой жизни и теперь должна начинать всё сначала. Однако болельщики всё ещё тоскуют по «девочке в красном» и не стесняются выражать свои чувства в комментариях. Так вот то, что Юля поправилась, многие сочли признаком беременности и не преминули сообщить об этом лично. Реакция Липницкой была предсказуемой, но чересчур эмоциональной: «Мне что теперь, всю жизнь 37 кг весить, чтоб вас радовать? Нахуделась уже, хватит». А вскоре и вовсе закрыла свою страницу от комментариев.

Как рассказывала многолетний тренер Липницкой Этери Тутберидзе, проблемы со сгонкой веса у неё были всегда, и ради того, чтобы держать себя в форме, приходилось питаться одним порошком с клетчаткой. Понятно, что такой ад рано или поздно надоест, особенно когда главная в карьере цель достигнута, накопились травмы, да и осязаемых перспектив попасть в самую сильную в мире команду не существует. Но давайте называть вещи своими именами — карьера Липницкой в большом фигурном катании закончена, и этот пост вовсе не про беременность, а про признание в этом.

В состав на предстоящий сезон федерация олимпийскую чемпионку включила, но только в резервный. В предварительном составе ни на один этап Гран-при Липницкой нет, а как для неё закончилось последнее выступление перед московской публикой, все помнят. Вы ещё всерьёз рассчитываете, что Юля покажет чудесную новую программу и всех удивит на контрольных прокатах и чемпионате России? Так ваши ожидания — это ваши проблемы, что она и сказала, только немного другими словами.

«Золотой парашют» чемпионки

Так зачем водить всех за нос и не заявить об этом прямо: «Я закончила карьеру!» Дело в том, что включение в состав сборной для Липницкой — это «золотой парашют» и признание заслуг перед российским спортом. Значит ещё как минимум год она будет находиться на централизованной подготовке сборной, получать зарплату в ЦСП, в своей региональной организации и в ЦСКА. Если бы была такая возможность, разве вы бы отказались получать деньги в трёх местах и при этом не особо много делать взамен?

Осуждать за это Юлю глупо, потому что в спорте так поступают почти все. Одна известная биатлонистка пару лет назад продолжала кричать, что не заканчивает карьеру, хотя все знали, что тренировки она прекратила и возвращаться не собирается. А всё дело в том, что год после этого она находилась на ставке и должна была хотя бы изображать действующую спортсменку, иначе финансирование могли бы обрубить в любой момент. В фигурном катании такое поведение можно сказать в традициях. К примеру, Евгений Плющенко умудрился три года пробыть в составе сборной и при этом ни разу не выйти на лёд в официальных соревнованиях.

У Сотниковой то же самое

Сейчас вот он взял на поруки Аделину Сотникову, которой уготована та же судьба, что и Липницкой, что стало понятно ещё год назад во время её участия в «Ледниковом периоде». Поначалу её даже не включили в состав команды, но потом выяснилось, что это техническая ошибка и на самом деле олимпийская чемпионка также находится в перспективном резерве. Шансы увидеть её на льду ещё раз, конечно, есть, но скорее в таких же шоу, чем на серьёзных соревнованиях.



Удивляться и расстраиваться по поводу того, что взошедшее утром солнышко отправляется спать за горизонт — странно и глупо. В женском одиночном катании пруд пруди таких ярких вспышек-однодневок, которым посчастливилось стать олимпийскими чемпионками. Оксана Баюл, Нэнси Кэрриган, Тара Липински, Сара Хьюз… Поэтому я, дилетант в фигурном катании, никогда не пойму серьёзные обсуждения с привлечением серьёзных экспертов о перспективах Липницкой и Сотниковой в олимпийском сезоне. Их надо поблагодарить, проводить и пожелать удачи в дальнейшей жизни. А в Пхёнчхане зажигать будут совсем другие. И очень хорошо, что они у нас есть.

Александр Круглов