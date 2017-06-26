Погружение в Пуччини. Какие программы приготовили фигуристы в олимпийском сезоне
До старта очередного, олимпийского сезона в мире фигурного катания — если взять за точку отсчета серию Challenger — остается около трех месяцев.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
И как раз сейчас фигуристы завершают работу над постановками своих соревновательных программ. Что же увидит вскоре широкая публика?
Внимание: партизаны!
Очень интересно наблюдать за тем, как те или иные спортсмены анонсируют свои новинки.
Доходит до смешного. Помнится, в сезоне 2011/12 будущие олимпийские чемпионы в команде Елена Ильиных и Никита Кацалапов настолько засекретили свой произвольный танец и музыку к нему, что первое время катали его на публике под иное музыкальное сопровождение. Видно, чтобы враги не догадались. Позже оказалось, что «секретная мелодия» — это «Ave Maria» замечательного советского
Весело было и в сезоне 1999/2000. Тогдашние мировые лидеры в танцах на льду Марина Анисина — Гвендаль Пейзера (Франция) и Анжелика Крылова — Олег Овсянников (Россия) темнили до последнего. А когда открыли карты — выяснилось, что оба дуэта взяли для произвольного танца кантату Карла Орфа Carmina Burana… До очного противопоставления постановок, впрочем, так и не дошло: у Крыловой обострилась травма спины, и российская пара экстренно закончила любительскую карьеру.
Противоположный пример — ведущие ученики Тамары Москвиной. Юко Кавагути и Александр Смирнов взяли за правило обкатывать на публике новые программы еще задолго до контрольных прокатов. Самый удобный вариант — в ходе различных
Чужие среди своих
Зарубежные элитные спортсмены, не стесненные в средствах, обычно пользуются услугами
Российские тренеры потихоньку отказываются от давней традиции обходиться своими штатными хореографами или же мастерами отечественной школы балета. К делу теперь привлекают и вчерашних звезд, и — иногда — даже действующих спортсменов (так, нынешним летом в наших столицах очень востребован узбекский одиночник Миша Ге). Пример
Авербух вновь, как и год назад, поставил программы действующей чемпионке мира Евгении Медведевой (отказав попутно другим отечественным одиночницам). А кроме этого — пытающемуся выправить катящуюся под откос карьеру Максиму Ковтуну. Чернышев, в свою очередь, помог создать произвольный танец
Немало работает с россиянами в этом году итальянец Паскуале Камерленго, муж Анжелики Крыловой. Он, в частности, поставил короткую программу олимпийским чемпионам в парном катании Ксении Столбовой — Федору Климову, а также бронзовому призеру ЧМ-2016 Анне Погорилой.
Не обошлось и без неожиданных коллабораций. Так, профессор Алексей Мишин привлек к работе с
Ну, а более всего удивил всех Александр Жулин, пригласив для постановки произвольного танца своим подопечным Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьеву признанного мастера modern dance, народного артиста Молдовы Раду Поклитару. Того самого, который ставил в Большом театре «Ромео и Джульетту», «Гамлета», «Палату № 6» и который способен справиться с материалом любой эпохи и стилистики — будь то Вольфганг Амадей Моцарт, Антонио Сальери, Дмитрий Шостакович, Жак Брель, Горан Брегович или Арво Пярт. То, что делает Поклитару в качестве балетмейстера, — достойно безграничного восхищения (найдите на youtube хотя бы его «Сарабанду» на музыку Генделя). Но насколько ему удастся передать свои умения Бобровой и Соловьеву, всю жизнь плывшим в русле традиционной ледовой хореографии и не замеченным в тяге к авангарду, —
В то же время, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов прибегли к услугам своего нового штатного хореографа Сергея Петухова. Произвольный танец поставлен на музыку Сергея Рахманинова (концерт № 2 для фортепиано и «Вокализ»). А их ближайшие конкуренты, Александра Степанова — Иван Букин над коротким танцем (самба и румба) тоже поработали под руководством «своего человека» — Ирины Жук.
Пора возвращаться
Вот мы и подошли, наконец, к животрепещущему вопросу: а что нынче
Пример подали великие из великих. Олимпийский чемпион Юзуру Ханю для короткой программы достал из загашника «Балладу № 1» Шопена, уже использованную двумя сезонами раньше. Правда, расстановка шагов и прыжковый набор точно будут другими. Двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес в короткой программе вернется к музыке Чарли Чаплина (образца 2012/13).
Вообще, выбор музыки для программ — дело непростое, если подходить к процессу со всей серьезностью, а не тасовать содержимое условного
Есть и те, кто перелопачивает свежайшие шедевры мирового кинематографа. Временами получается забавно. В сезонах 2001−2003 фигурное сообщество отчаянно болело мелодией Клинта Мэнселла из «Реквиема по мечте», в 2013—2014 гг. — музыкой из фильма «Артист» Людовика Бурсе, а пару лет назад многих накрыло творчеством Александра Деспла («Гранд Отель Будапешт», «Игра в имитацию»). Нынешний сезон явно пройдет под знаком оскароносного мюзикла La La Land (композитор Джастин Гурвиц), Его фрагменты уже точно будут использованы в программах Кристины Астаховой — Алексея Рогонова, Мэдисон Чок — Эвана Бейтса и Эшли Вагнер. И есть сильное ощущение, что это далеко не предел….
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