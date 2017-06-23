Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/30175125/?
23 июня 2017, 23:30 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристка Евгения Медведева получила аттестат об окончании школы

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева получила аттестат об окончании школы — Центра спорта и образования «Самбо-70». Торжественная церемония прошла в пятницу в здании центра.

77 выпускников Самбо-70 получили аттестаты зрелости а 11 из них закончили школу с золотой медалью. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

77 выпускников «Самбо-70» получили аттестаты зрелости, а 11 из них закончили школу с золотой медалью.

«Я рада находиться здесь, потому что я вижу всех учителей, всех руководителей, людей, которые меня поддерживали на протяжении всего этого долгого пути. Для меня это очень важно, я здесь себя чувствую, как за каменной стеной», — сказала Медведева в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Это было сложно не только для меня, но и для учителей, которые меня готовили к экзаменам. Я хочу извиниться перед ними, потому что бывали такие форс-мажорные ситуации, когда преподавателям приходилось ездить на учебно-тренировочную базу в Новогорске, где у нас проходят сборы. Эти шаги были очень важны для меня, потому что у меня не было свободного времени усердно готовиться к экзаменам из-за тренировок. Все закончилось хорошо, я рада, что на меня смотрела вся наша дружная семья «Самбо-70», — добавила она.

Медведева, которой еще не исполнилось 18 лет, в 2017 году обновила все мировые рекорды в женском одиночном катании. В конце января на чемпионате Европы в Остраве она улучшила свой рекорд в произвольной программе (150,79 балла), а также превзошла достижение представительницы Южной Кореи Ю На Ким по сумме баллов за две программы (229,71).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Мутко не сомневается, что матч сборных Мексики и России получится интересным

Черчесов: россияне перед игрой с мексиканцами не концентрируются на разговорах о фаворите

Российский хоккеист "Чикаго" Панарин обменян в "Коламбус"