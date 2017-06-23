Фигуристка Евгения Медведева получила аттестат об окончании школы
МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева получила аттестат об окончании школы — Центра спорта и образования «Самбо-70». Торжественная церемония прошла в пятницу в здании центра.
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77 выпускников «Самбо-70» получили аттестаты зрелости, а 11 из них закончили школу с золотой медалью.
«Я рада находиться здесь, потому что я вижу всех учителей, всех руководителей, людей, которые меня поддерживали на протяжении всего этого долгого пути. Для меня это очень важно, я здесь себя чувствую, как за каменной стеной», — сказала Медведева в беседе с корреспондентом ТАСС.
«Это было сложно не только для меня, но и для учителей, которые меня готовили к экзаменам. Я хочу извиниться перед ними, потому что бывали такие
Медведева, которой еще не исполнилось 18 лет, в 2017 году обновила все мировые рекорды в женском одиночном катании. В конце января на чемпионате Европы в Остраве она улучшила свой рекорд в произвольной программе (150,79 балла), а также превзошла достижение представительницы Южной Кореи Ю На Ким по сумме баллов за две программы (229,71).
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