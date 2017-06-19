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19 июня 2017, 20:33 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Липницкой подарили квартиру за победу на ОИ-2014 в Сочи

Российской фигуристке Юлии Липницкой подарили квартиру в московском ЖК «Рассказово» за победу в командных соревнованиях на Олимпийских играх—2014 в Сочи, сообщает «Метро».

Она изящна как циркачка Пикассо и свежа как танцовщица Ренуара. (Из статьи журнала PROспорт). Увеличить
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«Я всегда мечтала жить рядом с лесом, с детства люблю природу, увлекаюсь конным спортом. Раньше даже хотела посвятить себя этому, но потом занялась фигурным катанием. Правда, совсем бросить верховую езду так и не смогла: на даче у меня есть лошадка, и, когда удаётся выбраться, я всегда отправляюсь покататься по лесу. А теперь и жить буду рядом с ним», — отметила Липницкая на церемонии вручения ключей.
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