Липницкой подарили квартиру за победу на ОИ-2014 в Сочи

«Я всегда мечтала жить рядом с лесом, с детства люблю природу, увлекаюсь конным спортом. Раньше даже хотела посвятить себя этому, но потом занялась фигурным катанием. Правда, совсем бросить верховую езду так и не смогла: на даче у меня есть лошадка, и, когда удаётся выбраться, я всегда отправляюсь покататься по лесу. А теперь и жить буду рядом с ним», — отметила Липницкая на церемонии вручения ключей.