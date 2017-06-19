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19 июня 2017, 15:20 | Зимние: Фигурное катание | АиФ Екатеринбург

Липницкой подарили квартиру в Москве

Несколько дней назад уральская фигуристка получила ключи.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая получила ключи от новой квартиры на юго-западе Москвы, сообщает 19 июня корреспондент «АиФ-Урал».

Квартиру спортсменке подарила одна из строительных компаний, отметив достижения уралочки на играх в Сочи.

По словам Липницкой, для неё оказались очень важны близость к природе и тишина: спальня квартиры выходит на лесной массив Ульяновского лесопарка, гостиная — в просторный двор.

«Я всегда мечтала жить рядом с лесом, с детства люблю природу, увлекаюсь конным спортом, — сказала фигуристка. — Раньше даже хотела посвятить себя этому, но потом занялась фигурным катанием. Правда, совсем бросить верховую езду так и не смогла: на даче у меня есть лошадка, и когда удаётся выбраться, я всегда отправляюсь покататься по лесу. А теперь и жить буду рядом с ним».

Интересно, что Липницкая планирует объединить кухню с гостиной и использовать минимум мебели. Кстати, квартиру уральской чемпионке планировали подарить в следующем году, но затем сроки были скорректированы.

Сейчас Липницкая большую часть времени проводит в Сочи, где готовится к соревнованиям. Ближайшие старт у фигуристки намечен на сентябрь.
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