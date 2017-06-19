Липницкой подарили квартиру в Москве
Несколько дней назад уральская фигуристка получила ключи.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая получила ключи от новой квартиры на
Квартиру спортсменке подарила одна из строительных компаний, отметив достижения уралочки на играх в Сочи.
По словам Липницкой, для неё оказались очень важны близость к природе и тишина: спальня квартиры выходит на лесной массив Ульяновского лесопарка, гостиная — в просторный двор.
«Я всегда мечтала жить рядом с лесом, с детства люблю природу, увлекаюсь конным спортом, — сказала фигуристка. — Раньше даже хотела посвятить себя этому, но потом занялась фигурным катанием. Правда, совсем бросить верховую езду так и не смогла: на даче у меня есть лошадка, и когда удаётся выбраться, я всегда отправляюсь покататься по лесу. А теперь и жить буду рядом с ним».
Интересно, что Липницкая планирует объединить кухню с гостиной и использовать минимум мебели. Кстати, квартиру уральской чемпионке планировали подарить в следующем году, но затем сроки были скорректированы.
Сейчас Липницкая большую часть времени проводит в Сочи, где готовится к соревнованиям. Ближайшие старт у фигуристки намечен на сентябрь.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter