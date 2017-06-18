Плющенко не исключил, что Сотникова будет выступать в следующем олимпийском цикле

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В апреле стало известно о том, что фигуристка перешла от тренера Елены Буяновой к Плющенко, объявившему о начале тренерской деятельности. В самом начале сотрудничества Плющенко и Сотниковой спортсменка получила травму связок голеностопа.

«Не хочу забегать вперед и хвастаться тем, что у нас все здорово. У нас есть сложные моменты, ведь после травмы всегда очень трудно восстанавливаться. Аделина — большой боец. Выиграть Олимпийские игры и вернуться — это очень сложно. Тем более, что ее первое возвращение не получилось таким, каким его ожидали. Но история на этом не заканчивается и, может быть, мы выстроим планы по подготовке на следующий олимпийский цикл, который начнется после Пхенчхана», — сказал Плющенко по телефону.

«Естественно, мы ориентируемся на Олимпийские игры 2018 года, но к этому нужно приложить много серьезных усилий», — обратил внимание тренер.

Над программами нового сезона Сотникова работает с канадским хореографом Эмануэлем Сандю. «Программы мы начали ставить полтора месяца назад, постановщиком и короткой, и произвольной программ выступил Эмануэль Сандю. Но, к сожалению, произошла травма и процесс постановки был приостановлен. Но Эмануэль скоро возвращается в Россию и они с Аделиной продолжат работу», — поведал специалист.

«Также с Аделиной работает еще один очень хороший хореограф, имя которого я пока не назову, но который повлияет на будущие корректировки программ, — отметил Плющенко. — Также мы для этой работы пригласим специалистов из классического балета и современного танца, потому что не должны участвовать в постановке программ только фигуристы».