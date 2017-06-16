Знаменитому советскому фигуристу Александру Зайцеву исполняется 65 лет

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Долгие годы Зайцев считался одним из самых популярных фигуристов Советского союза, выступая в паре с Родниной, с которой в 1975 году сыграл свадьбу. Через 10 лет брак распался, в отличие от своей знаменитой партнерши, Зайцев после окончания карьеры не занимался публичной деятельностью. Работал тренером во многих странах, а в последние годы консультировал специалиста по парному катанию Наталью Павлову.

Несмотря на всю свою непубличность, Зайцев для друзей и знакомых остается веселым и общительным человеком, легкий характер которого во многом помогал побеждать, ведь и Роднина, и особенно их тренеры Станислав Жук и Татьяна Тарасова были очень сложными людьми. Зайцев, как мог, сглаживал углы, однако после развода в 1985 году с бывшей женой практически не общался, несмотря на общего сына Александра.

Зайцев-младший родился в 1979 году, который звездная советская пара пропустила, предоставив современникам шанс на победы. Выиграть у сильнейшей пары планеты на льду тогда не представлялось возможным, что Зайцев и Роднина доказали на своем первом же совместном чемпионате мира в 1973 году в Братиславе. История обросла легендами — говорят, кто-то из чехословацких организаторов решил отомстить советским фигуристам за вторжение СССР в страну в 1968 году — для подавления Пражской весны.

В любом случае, в результате замыкания во время проката советской пары был выключен звук, однако Роднина и Зайцев продолжили выступать в полной тишине. Судьи чуть снизили оценки, поставив 5,9 балла, однако для победы их хватило. В течение последующих семи лет Роднина и Зайцев победили на двух Олимпиадах (1976, 1980), а также на всех чемпионатах мира и Европы, где участвовали.

Уход из спорта в 1980 году

Чемпионский титул на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде в 1980 году стал для пары последним. Роднина и Зайцев победили через год после рождения ребенка, когда в их успех, казалось, верила лишь Татьяна Тарасова. В переполненном болельщиками сборной США зале советские фигуристы показали едва ли не лучшее катание в жизни, в чем огромная заслуга Зайцева, поддерживавшего жену на льду и вне его.

Роднину в пару с Зайцевым поставил в 1972 году Станислав Жук — на свой страх и риск. Ирина к тому времени уже была олимпийской чемпионкой в паре с Алексеем Улановым, Зайцев же был малоизвестным 19-летним фигуристом из Ленинграда. Но у знаменитого тренера получилось, и уже через год на чемпионате Европы в Кельне Роднина и Зайцев победили Уланова с Людмилой Смирновой, надолго став первым номером в советском и мировом парном катании. Вскоре от Жука Роднина с Зайцевым ушли к Тарасовой, продолжив побеждать.

Завершив карьеру в 1980 году в 28 лет, Зайцев недолго работал в спорткомитете, а затем стал тренировать в «Динамо». Вскоре распался их брак с Родниной. С уходом в небытие СССР у Зайцева закончились спонсорские средства, а брать деньги с учеников он не смог. Пришлось ехать за границу — Зайцев успел поработать в Австралии, Италии, Великобритании, Австрии, Турции, США.

Зайцев вспоминал, как в Австралии ему впервые пришлось не работать, а зарабатывать, причем в стране без традиций фигурного катания, и было очень сложно перебороть прежде всего самого себя — что теперь он занимается не подготовкой чемпионов. В конце 90-х годов Александр Зайцев осел в США — в Лейк-Эрроухеде, где тренировались российские и иностранные фигуристы.

После расставания с Родниной Зайцев нашел себе и новую спутницу жизни — бывшую фигуристку Галину Карелину.