Сотникова, Кацалапов/Синицина и другие. Кто и почему сменил тренера в межсезонье
Межсезонье перед олимпийским сезоном как прогулка по минному полю. Любая ошибка может стать фатальной. Особенно, если ошибешься с тренером.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
При этом до сих пор живуч стереотип: «Если тренер
И только считанные единицы действительно угадывают, выигрывают в этой «тренерской рулетке» и обретают вожделенную олимпийскую путевку, а за ней — славу и деньги. (В ряде случаев, кстати, — благодаря собственному таланту и трудолюбию, а не за счет магических способностей нового наставника. Но кто из сторонней публики об этом узнает? А
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ
Наиболее часто предолимпийские миграции происходят в танцах на льду, где от неофициального «веса» наставника всё еще зависит очень и очень многое. Нынешним летом наиболее ценятся тренерские услуги Александра Жулина, приведшего в свое время к олимпийскому золоту Татьяну Навку — Романа Костомарова и Екатерину Боброву — Дмитрия Соловьева (в командном турнире). Теперь Александр Вячеславович будет работать не только с Екатериной и Дмитрием, но и с «исполнившим арию блудного сына» Никитой Кацалаповым (если кто запамятовал, впервые Никита пришел в группу Жулина ровно 10 лет назад) и его нынешней партнершей Викторией Синициной.
Что интересно, в минувшем сезоне Синицина и Кацалапов тренировались у бывшего постоянного ассистента Жулина — Олега Волкова, при консультативной поддержке легендарной Елены Чайковской (создавшей не менее легендарную танцевальную пару Пахомова — Горшков). И если Волков теперь, образно говоря, отошел в сторону, то на помощь со стороны Чайковской Жулин и его новые подопечные рассчитывают и ныне.
Этот переход повлек за собой другое аналогичное событие: третья пара, тренировавшаяся в группе Жулина, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, сочла, что их перспективы при новом положении дел сильно ухудшаются. И — подалась на сторону. В группу Елены Кустаровой и Светланы Алексеевой, где, судя по всему, сразу станет парой номер один.
Оба «странствующих» дуэта решают сегодня одну и ту же задачу: во что бы то ни стало попасть на Олимпиаду в Пхенчхан. У России в этой дисциплине всего две квоты, и одну из них вряд ли
ЖЕНЩИНЫ
По части круговорота фигуристов в природе интересно обстоит дело и в женском одиночном катании. Самым обсуждаемым событием межсезонья следует признать переход олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой от Елены Буяновой под крыло недавно открывшего свою школу Евгения Плющенко. Злые языки усматривают в этой коллаборации исключительно
Кстати, возможно, именно за пробивной способностью Елены Буяновой пришла недавно в ее группу бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова. Ради чего еще было оставлять свою бессменную наставницу Инну Гончаренко, с которой были добыты многочисленные награды на самых престижных турнирах (в том числе и в минувшем сезоне)?
МУЖЧИНЫ
Не скучно и в мире одиночников. Артур
Что интересно, «вакансия» в группе Мишина моментально закрылась: о возобновлении карьеры объявил один из любимейших учеников Профессора — 23-летний Артур Гачинский, бронзовый призер чемпионата мира 2011 года. Если восстановит четверные прыжки — можно будет говорить о шансах попасть на Олимпиаду хотя бы в качестве запасного.
Поменял место дислокации и известный итальянский одиночник Иван Ригини, коренной москвич, первое время выступавший под российским флагом и под отцовской фамилией Бариев. Он перебрался из Оберстдорфа, где работал с Михаэлем Хутом, в Первопрестольную, к Светлане Соколовской. У Бариева сейчас, по сути, две задачи. Первая — отобраться, наконец, на Олимпиаду в составе сборной Италии. Вторая — стать хорошим
СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ
Наиболее спокойная картина наблюдается в парном катании: старшие дуэты обходятся без «спецэффектов»; брожение происходит лишь у юниоров. Так, еще в январе распалась очень перспективная пара Анастасия Мишина — Владислав Мирзоев, за месяц до этого уверенно выигравшая юниорский Финал «Гран-при». И если Мирзоев пока находится в чуть подвешенном состоянии, то Мишиной ее наставники Людмила и Николай Великовы уже подыскали нового партнера — Александра Галлямова. Может получиться очень интересно. Тем более, что Великовы давно славятся своим умением собирать «из ничего»
Размышляют — продолжать или закончить — двукратные чемпионы Европы Юко Кавагути и Александр Смирнов. Не торопятся форсировать возвращение в большой спорт и двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар — Максим Траньков, взявшие паузу
А вот их давние соперники, двукратные чемпионы мира Меган Дюамель и Эрик Редфорд
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