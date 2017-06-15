Сотникова, Кацалапов/Синицина и другие. Кто и почему сменил тренера в межсезонье

При этом до сих пор живуч стереотип: «Если тренер Таково-Сяковский сделал чемпионов из фигуристов Имярековых, то почему бы ему то же самое не сотворить и со мной? Я, что, — рыжий, что ли?» И начинаются тайные переговоры — посредством доверенных людей или секретных посланий. И тренеры глотают валерьянку (или чего покрепче), глядя, как их небезосновательные олимпийские чаянья буквально вылетают в трубу, а любимые ученики, с которыми еще вчера ходили друг другу в гости, исчезают, не прощаясь. И чиновники ФФККР, чертыхаясь, утверждают совершенно ненужные им переходы… А буквально через полгода, сразу после предолимпийского чемпионата России, большинству «перебежчиков» вдруг становится ясно, что раньше-то все было очень даже ничего, а вот новый марьяж завел в никуда. Но дрова уже наломаны….

И только считанные единицы действительно угадывают, выигрывают в этой «тренерской рулетке» и обретают вожделенную олимпийскую путевку, а за ней — славу и деньги. (В ряде случаев, кстати, — благодаря собственному таланту и трудолюбию, а не за счет магических способностей нового наставника. Но кто из сторонней публики об этом узнает? А кто-то и впрямь, наконец, находит по-настоящему своего человека, с которым можно свернуть горы.) И, глядя, на этих везунчиков, следующее поколение фигуристов перед очередной Олимпиадой вновь пытается найти счастье на стороне.

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ

Наиболее часто предолимпийские миграции происходят в танцах на льду, где от неофициального «веса» наставника всё еще зависит очень и очень многое. Нынешним летом наиболее ценятся тренерские услуги Александра Жулина, приведшего в свое время к олимпийскому золоту Татьяну Навку — Романа Костомарова и Екатерину Боброву — Дмитрия Соловьева (в командном турнире). Теперь Александр Вячеславович будет работать не только с Екатериной и Дмитрием, но и с «исполнившим арию блудного сына» Никитой Кацалаповым (если кто запамятовал, впервые Никита пришел в группу Жулина ровно 10 лет назад) и его нынешней партнершей Викторией Синициной.

Что интересно, в минувшем сезоне Синицина и Кацалапов тренировались у бывшего постоянного ассистента Жулина — Олега Волкова, при консультативной поддержке легендарной Елены Чайковской (создавшей не менее легендарную танцевальную пару Пахомова — Горшков). И если Волков теперь, образно говоря, отошел в сторону, то на помощь со стороны Чайковской Жулин и его новые подопечные рассчитывают и ныне.

Этот переход повлек за собой другое аналогичное событие: третья пара, тренировавшаяся в группе Жулина, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, сочла, что их перспективы при новом положении дел сильно ухудшаются. И — подалась на сторону. В группу Елены Кустаровой и Светланы Алексеевой, где, судя по всему, сразу станет парой номер один.

Оба «странствующих» дуэта решают сегодня одну и ту же задачу: во что бы то ни стало попасть на Олимпиаду в Пхенчхан. У России в этой дисциплине всего две квоты, и одну из них вряд ли кому-нибудь отдадут Боброва и Соловьев — сегодняшние лидеры нашей сборной в танцах на льду. А за вторую придется сражаться еще и с вице-чемпионами России Александрой Степановой — Иваном Букиным. Число претендентов на эту, по сути, единственную вакансию может и увеличиться, если ложными окажутся слухи о завершении карьеры Руслана Жиганшина, последние годы выступавшего с олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных.

ЖЕНЩИНЫ

По части круговорота фигуристов в природе интересно обстоит дело и в женском одиночном катании. Самым обсуждаемым событием межсезонья следует признать переход олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой от Елены Буяновой под крыло недавно открывшего свою школу Евгения Плющенко. Злые языки усматривают в этой коллаборации исключительно пиар-составляющую. Мол, Сотникова уже давно «сбитый летчик», ничего серьезного после Игр в Сочи не выигрывала, то ли дело в телевизионных шоу. Да и Плющенко — фигурист великий, спору нет, и с неплохими тренерскими задатками, но до топ-класса ему на этом поприще ой как далеко. Да и пробивная способность Евгения — пока величина совершенно непонятная.

Кстати, возможно, именно за пробивной способностью Елены Буяновой пришла недавно в ее группу бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова. Ради чего еще было оставлять свою бессменную наставницу Инну Гончаренко, с которой были добыты многочисленные награды на самых престижных турнирах (в том числе и в минувшем сезоне)?

МУЖЧИНЫ

Не скучно и в мире одиночников. Артур Дмитриев-младший вновь в поисках лучшей доли отправился из Санкт-Петербурга в Москву. Воспитанник Алексея Мишина теперь тренируется рядом со своим отцом, двукратным олимпийским чемпионом Артуром Дмитриевым. А в наставники себе выбрал одного из самобытнейших мастеров конька Илью Климкина, — молодого, но уже хорошо зарекомендовавшего себя специалиста.

Что интересно, «вакансия» в группе Мишина моментально закрылась: о возобновлении карьеры объявил один из любимейших учеников Профессора — 23-летний Артур Гачинский, бронзовый призер чемпионата мира 2011 года. Если восстановит четверные прыжки — можно будет говорить о шансах попасть на Олимпиаду хотя бы в качестве запасного.

Поменял место дислокации и известный итальянский одиночник Иван Ригини, коренной москвич, первое время выступавший под российским флагом и под отцовской фамилией Бариев. Он перебрался из Оберстдорфа, где работал с Михаэлем Хутом, в Первопрестольную, к Светлане Соколовской. У Бариева сейчас, по сути, две задачи. Первая — отобраться, наконец, на Олимпиаду в составе сборной Италии. Вторая — стать хорошим спарринг-партнером для ведущего ученика Соколовской Александра Самарина.

СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ

Наиболее спокойная картина наблюдается в парном катании: старшие дуэты обходятся без «спецэффектов»; брожение происходит лишь у юниоров. Так, еще в январе распалась очень перспективная пара Анастасия Мишина — Владислав Мирзоев, за месяц до этого уверенно выигравшая юниорский Финал «Гран-при». И если Мирзоев пока находится в чуть подвешенном состоянии, то Мишиной ее наставники Людмила и Николай Великовы уже подыскали нового партнера — Александра Галлямова. Может получиться очень интересно. Тем более, что Великовы давно славятся своим умением собирать «из ничего» по-настоящему выдающиеся пары. Из свежих примеров — олимпийские чемпионы Ксения Столбова и Федор Климов.

Размышляют — продолжать или закончить — двукратные чемпионы Европы Юко Кавагути и Александр Смирнов. Не торопятся форсировать возвращение в большой спорт и двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар — Максим Траньков, взявшие паузу из-за рождения первенца. Обе пары пока официально значатся в резервном составе сборной.