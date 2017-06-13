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13 июня 2017, 16:20 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

ISU оставил возможность переноса или отмены ЧЕ-2018 по фигурному катанию в Москве

МОСКВА, 13 июн — Р-Спорт. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил за собой право на перенос или отмену чемпионата Европы по фигурному катанию 2018 года в Москве из-за продолжающегося анализа данных, приведенных в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, сообщается в официальном релизе ISU.

Чемпионат Европы по фигурному катанию должен пройти в Москве с 15 по 21 января 2018 года. Как ранее сообщали СМИ, 17 мая комиссия ISU посетила с инспекторским визитом Москву и осталась довольна темпами подготовки столицы России к принятию европейского первенства.

В 2016 году — в июле и декабре — были опубликованы две части доклада независимой комиссии WADA под руководством Макларена о применении допинга россиянами. Утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Кроме того, было заявлено, что о существовании в России государственной системы для манипуляций с допинг-пробами спортсменов. Российские власти отрицают данные утверждения.

МОК создал две комиссии для расследования в отношении России: дисциплинарная комиссия во главе с членом МОК Денисом Освальдом, которая должна заниматься перепроверкой проб россиян с Олимпийских игр в Сочи, и комиссия экс-президента Швейцарии Самуэля Шмида, которая проверяет достоверность информации о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

Как отмечается в релизе, совет ISU заявил, что решение о проведении чемпионата Европы по фигурному катанию 2018 года в России было принято до публикации доклада независимой комиссии WADA под руководством Макларена. С учетом того, что расследование приведенной в докладе Макларена информации не закончено, совет ISU отмечает, что по экстренным, а также другим важным причинам, чемпионат может быть либо перенесен в другое место, либо отменен.
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