Совет ISU предварительно утвердил проведение ЧМ-2020 по фигурному катанию в Монреале
МОСКВА, 6 июн —
Р-Спорт. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) утвердил предварительный список мест проведения крупных международных турниров по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту в 2020 году, следует из пресс-релиза организации.
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Согласно плану, чемпионат мира по фигурному катанию в 2020 году примет канадский Монреаль. Чемпионат Европы запланирован к проведению в Граце (Австрия). Чемпионат четырех континентов примет Сеул. Юниорский чемпионат мира пройдет в Таллине, а юниорский же чемпионат мира по синхронному катанию — в британском Ноттингеме. Наконец, пока еще не решен вопрос относительно места проведения чемпионата мира по синхронному катанию.
Чемпионат мира по
В 2020 году чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет в
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