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6 июня 2017, 12:39 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Совет ISU предварительно утвердил проведение ЧМ-2020 по фигурному катанию в Монреале

МОСКВА, 6 июн — Р-Спорт. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) утвердил предварительный список мест проведения крупных международных турниров по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту в 2020 году, следует из пресс-релиза организации.

<em>МОСКВА 6 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Совет Международного союза конькобежцев (ISU) утвердил предварительный список мест проведения крупных международных турниров по фигурному катанию <nobr>шорт-треку</nobr> и конькобежному спорту в 2020 году следует из <nobr>пресс-релиза</nobr> организации. Увеличить
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Согласно плану, чемпионат мира по фигурному катанию в 2020 году примет канадский Монреаль. Чемпионат Европы запланирован к проведению в Граце (Австрия). Чемпионат четырех континентов примет Сеул. Юниорский чемпионат мира пройдет в Таллине, а юниорский же чемпионат мира по синхронному катанию — в британском Ноттингеме. Наконец, пока еще не решен вопрос относительно места проведения чемпионата мира по синхронному катанию.

Чемпионат мира по шорт-треку в 2020 году доверят принять Сеулу. Чемпионату Европы пока что место не определили. Юниорский чемпионат мира пройдет в Бормио (Италия).

В 2020 году чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет в Солт-Лейк-Сити. Чемпионат Европы по конькобежному спорту примет Херенвен (Нидерланды), юниорский чемпионат по конькобежному спорту отдали польскому городу Томашув-Мазовецкий. Первый в истории совмещенный чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье и в спринтерском многоборье доверили норвежскому Хамару.
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