Совет ISU предварительно утвердил проведение ЧМ-2020 по фигурному катанию в Монреале

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Согласно плану, чемпионат мира по фигурному катанию в 2020 году примет канадский Монреаль. Чемпионат Европы запланирован к проведению в Граце (Австрия). Чемпионат четырех континентов примет Сеул. Юниорский чемпионат мира пройдет в Таллине, а юниорский же чемпионат мира по синхронному катанию — в британском Ноттингеме. Наконец, пока еще не решен вопрос относительно места проведения чемпионата мира по синхронному катанию.

Чемпионат мира по шорт-треку в 2020 году доверят принять Сеулу. Чемпионату Европы пока что место не определили. Юниорский чемпионат мира пройдет в Бормио (Италия).