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1 июня 2017, 18:27 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристка Волосожар не исключает участия в декабрьском чемпионате России

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию супруги Татьяна Волосожар и Максим Траньков приступят к постановке новой программы в середине лета, и не исключают возможности участия в декабрьском предолимпийском чемпионате России. Об этом ТАСС сообщила Волосожар.

По словам двукратной олимпийской чемпионки решение о завершении их карьеры с Максимом Траньковым не окончательное. Увеличить
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«Решение о завершении карьеры не окончательное, — сказала Волосожар. — Мы поговорили с федерацией и нашим тренером Ниной Михайловной Мозер и приняли совместное решение, что пока выступаем в ледовом шоу в Сочи с 1 июля по 1 октября, набираем форму, а дальше будем определяться. Если у нас будет желание и возможность выступать, то нужно будет проходить отбор в сборную на чемпионате России в декабре. Думаю, там все уже будет понятно окончательно».

Спортсменка защитила на «отлично» магистерскую диссертацию по теме «Подготовка командной сборной по фигурному катанию на коньках к Олимпийским играм — 2014 в Сочи: управленческий аспект» и продолжает тренировки. «Восстанавливаемся мы самостоятельно на катке поближе к дому, потому что нужно ездить с маленьким ребенком, — рассказала Волосожар. — Было бы неправильно, если бы мы отвлекали все внимание Нины Михайловны на себя — у нее есть три пары, которые сейчас успешно выступают. Но если наше возвращение все-таки состоится, то это произойдет под руководством Нины Михайловны».

Волосожар и Траньков являются двукратными чемпионами Олимпийских игр 2014 года и чемпионами мира 2013 года. В августе 2015 года спортсмены поженились. Сезон-2016/17 фигуристы пропустили из-за беременности Волосожар. В феврале 2017 года у пары родилась дочь.
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