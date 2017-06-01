Фигуристка Волосожар не исключает участия в декабрьском чемпионате России

«Решение о завершении карьеры не окончательное, — сказала Волосожар. — Мы поговорили с федерацией и нашим тренером Ниной Михайловной Мозер и приняли совместное решение, что пока выступаем в ледовом шоу в Сочи с 1 июля по 1 октября, набираем форму, а дальше будем определяться. Если у нас будет желание и возможность выступать, то нужно будет проходить отбор в сборную на чемпионате России в декабре. Думаю, там все уже будет понятно окончательно».

Спортсменка защитила на «отлично» магистерскую диссертацию по теме «Подготовка командной сборной по фигурному катанию на коньках к Олимпийским играм — 2014 в Сочи: управленческий аспект» и продолжает тренировки. «Восстанавливаемся мы самостоятельно на катке поближе к дому, потому что нужно ездить с маленьким ребенком, — рассказала Волосожар. — Было бы неправильно, если бы мы отвлекали все внимание Нины Михайловны на себя — у нее есть три пары, которые сейчас успешно выступают. Но если наше возвращение все-таки состоится, то это произойдет под руководством Нины Михайловны».