Произвольная программа Астаховой/Рогонова поставлена на музыку из фильма «Ла-Ла Ленд»
МОСКВА, 31 мая —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Произвольная российской спортивной пары фигуристов Кристины Астаховой и Алексея Рогонова поставлена на музыку из фильма-мюзикла американского режиссера Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд», сообщил агентству «Р-Спорт» тренер дуэта Артур Дмитриев.
На декабрьском чемпионате России Астахова/Рогонов заняли четвертое место.
«Ребята вышли из отпуска, начали работать, на следующей неделе выезжаем на сбор в Сочи. Обе программы поставил Сергей Комолов. Музыку короткой я бы пока не называл, произвольная сделана на музыку из кинофильма «Ла-Ла Ленд», — рассказал Дмитриев по телефону.
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