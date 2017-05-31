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31 мая 2017, 11:27 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Произвольная программа Астаховой/Рогонова поставлена на музыку из фильма «Ла-Ла Ленд»

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Произвольная российской спортивной пары фигуристов Кристины Астаховой и Алексея Рогонова поставлена на музыку из фильма-мюзикла американского режиссера Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд», сообщил агентству «Р-Спорт» тренер дуэта Артур Дмитриев.

На декабрьском чемпионате России Астахова/Рогонов заняли четвертое место.

«Ребята вышли из отпуска, начали работать, на следующей неделе выезжаем на сбор в Сочи. Обе программы поставил Сергей Комолов. Музыку короткой я бы пока не называл, произвольная сделана на музыку из кинофильма «Ла-Ла Ленд», — рассказал Дмитриев по телефону.
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