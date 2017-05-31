Произвольная программа Астаховой/Рогонова поставлена на музыку из фильма «Ла-Ла Ленд»

На декабрьском чемпионате России Астахова/Рогонов заняли четвертое место.

«Ребята вышли из отпуска, начали работать, на следующей неделе выезжаем на сбор в Сочи. Обе программы поставил Сергей Комолов. Музыку короткой я бы пока не называл, произвольная сделана на музыку из кинофильма «Ла-Ла Ленд», — рассказал Дмитриев по телефону.