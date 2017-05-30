Медведева: В Японии меня узнают везде, где бы ни появилась
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своей огромной популярности в Японии.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«В Японии меня действительно узнают везде, где бы ни появилась. Но я не могу сказать, что мне
В шоу на японском телевидении я приняла участие как приглашённая звезда. Честно говоря, мне очень понравилось. Интересно и забавно получилось, хотя прежде я в подобных мероприятиях участия не принимала. А что касается костюма Сейлор Мун, то это придумали чисто спонтанно. Многим известно, что я увлекаюсь японским аниме и очень люблю этого персонажа. Вот мы и решили: а почему бы не выйти в образе Сейлор Мун. Трибуны, конечно, были в восторге. Ой, что вы, я не только танцевала… Было три раунда. Помимо танцев, пришлось ещё играть в аэрохоккей и удерживать равновесие, стоя на одной ноге. К счастью, моя команда в итоге одержала победу, — приводит слова Медведевой RT.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter