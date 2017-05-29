Медведева выступила в образе Сейлор Мун на японском телевидении

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Россиянка в образе героини аниме Сейлор Мун приняла участие в игре, принцип которой заключается в том, чтобы максимально точно повторять танцевальные движения персонажа.

В сезоне-2016/17 один из показательных номеров спортсменки в фигурном катании также был посвящён этому аниме. Судя по её «твиттеру», 17-летняя Медведева в целом увлекается различными аниме.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Еще одна порция зажигательных танцев <a href="https://twitter.com/JannyMedvedeva">@JannyMedvedeva</a> на японском ТВ-шоу?????? <a href="https://t.co/nnmBosq8F9">pic.twitter.com/nnmBosq8F9</a></p>— Olympic Russia (@Olympic_Russia) <a href="https://twitter.com/Olympic_Russia/status/868753837485674501">28 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>