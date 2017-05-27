Денис Тен: В моих сутках больше 24 часов
У Дениса Тена образовалась неделя отпуска в плотном графике тренировок и подготовительной работе к Олимпиаде-2018. Любой среднестатистический человек рванул бы на пляж — лежать под пальмами и пить «Пина коладу», осматривать заморские красоты и развалины. Ну или, на худой конец, созерцал бы мир через экран телевизора, лежа на диване. Но казахстанцы знают, что Денис Тен не входит в число среднестатистических граждан. Поэтому свой отпуск он потратил на… проведение
мастер-класса «Биікке ?мтыл» («Стремись ввысь») для нескольких десятков юных фигуристов со всего Казахстана.
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Несколько дней назад алматинский лед словно полыхал огнем. Десятки юных фигуристов со всего Казахстана разрезали ледовое покрытие «Алматы Арены» под чутким руководством знаменитого казахстанского фигуриста Дениса Тена. Напарником в обучении юных спортсменов стала звезда фигурного катания мировой величины Алексей Ягудин (Россия).
В рамках программы были проведены также уроки танцев и актерского мастерства. Танцы преподавал один из лучших танцоров Казахстана Серик Ташанов. Актер Чингиз Капин рассказал о важности актерской составляющей в таком комплексном спорте, как фигурное катание. А один из самых выдающихся программистов и молодых предпринимателей Арман Сулейменов поведал молодым спортсменам о важности образования и науке
— Денис, с недавних пор среди казахстанских спортсменов наметился тренд обучать подрастающее поколение. Но этим занимаются уже зрелые мастера спорта. Почему на пике карьеры вы озадачились такой идеей? Можно ли это назвать попыткой подготовить себе достойную замену в свете того, что фигуристов, представляющих Казахстан в мире, — единицы?
— Когда я пришел в фигурное катание, оно у нас было совсем не развито. Я начинал на открытом катке, работающем только зимой, в торговых центрах… Одно из ярчайших моих воспоминаний того времени, как папа вставлял под кожу ботинок пластины, вырезанные из пластиковых бутылок, чтобы коньки были жестче и я мог тренировать прыжки.
Сейчас я вижу, что после долгих лет застоя у нас начался очень важный период, когда фигурное катание как вид спорта приобретает популярность среди населения. В Казахстане с успехом проходили такие мероприятия, как «Ледовое шоу», Азиатские игры 2011 года и, конечно же, Универсиада-2017, которая побила все рекорды посещаемости. Это вдохновило меня на проведение
— Поясните, это разовое коммерческое мероприятие? Или вы таким образом готовите себе поле деятельности на будущее, когда завершите свою активную спортивную жизнь?
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— Вы уже знаете, что построите в будущем?
— В дальнейшем я надеюсь создать своеобразный бренд и в будущем многократно проводить подобные
Убежден, что современным детям очень важно понять, что они больше, чем просто дети, больше, чем просто спортсмены. Уже сейчас их судьба только в их руках. Я же хочу по мере своих сил направить их в нужное русло.
— Прошла информация, что в этот проект вы вложили свои призовые деньги, полученные по итогам Универсиады-2017. Так ли это?
— Инициатором проекта был я. Соответственно, я вложил сюда свою душу, идеи, финансы и силы. Но без поддержки партнеров я бы не смог реализовать этот проект.
— Танцы, актерское мастерство, физическая подготовка — это все понятно. Причем здесь
— Спорт — это явление временное, оно длится на протяжении 20−25 лет в зависимости от вида спорта. Но что будет после?! Очень важно, чтобы родители детей и сами дети понимали, что должна быть подушка безопасности после окончания спортивной карьеры. Я считаю очень важным для фигуристов в детском возрасте иметь основу и понятия музыкального образования. Почему бы не заниматься параллельно шахматами для того, чтобы развивать логическую способность мыслить в не зависимости от того, что ты занимаешься фигурным катанием или другим видом спорта, где требуются
Важно иметь
— Вы смогли стать такой личностью?
— Думаю, да. С детства я жил вопреки временным рамкам. В моих сутках всегда было больше 24 часов. Много было энергии. Мы с мамой посещали огромное количество кружков. И тхеквондо, и карате, и плавание, и теннис, и акробатика, школа живописи, играл на пианино….
И сейчас, как только у меня появляется свободное время, я хочу познать
К сожалению, в обществе сложился стереотип, что спорт и обучение, увлечения, досуг — это два несовместимых понятия. Это абсолютно ошибочное мнение. В сутках 24 часа. Вполне достаточно времени для того, чтобы и спортом заниматься, и получать образование, и развлекаться. Если подходить к
— Ваш год расписан по часам. Известно, что сейчас вы живете и тренируетесь в Москве. Откуда время на
— Да, только что закончился сбор по ОФП и технической основе в Сочи. Я оттуда. Далее по плану предстоит постановка программы в Италии и Канаде, после — работа над техникой и усиленная подготовка к выступлению на зимних Олимпийских играх — 2018 в корейском Пхенчхане. Но сейчас у меня неделя отпуска. Я хотел провести эту неделю по своему желанию — на родине и с пользой. Если у меня есть шанс стать частью спортивного прогресса и личностного роста юных фигуристов Казахстана, то для меня это счастье.
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