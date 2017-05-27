Денис Тен: В моих сутках больше 24 часов

Несколько дней назад алматинский лед словно полыхал огнем. Десятки юных фигуристов со всего Казахстана разрезали ледовое покрытие «Алматы Арены» под чутким руководством знаменитого казахстанского фигуриста Дениса Тена. Напарником в обучении юных спортсменов стала звезда фигурного катания мировой величины Алексей Ягудин (Россия).

В рамках программы были проведены также уроки танцев и актерского мастерства. Танцы преподавал один из лучших танцоров Казахстана Серик Ташанов. Актер Чингиз Капин рассказал о важности актерской составляющей в таком комплексном спорте, как фигурное катание. А один из самых выдающихся программистов и молодых предпринимателей Арман Сулейменов поведал молодым спортсменам о важности образования и науке тайм-менеджмента.

— Денис, с недавних пор среди казахстанских спортсменов наметился тренд обучать подрастающее поколение. Но этим занимаются уже зрелые мастера спорта. Почему на пике карьеры вы озадачились такой идеей? Можно ли это назвать попыткой подготовить себе достойную замену в свете того, что фигуристов, представляющих Казахстан в мире, — единицы?

— Когда я пришел в фигурное катание, оно у нас было совсем не развито. Я начинал на открытом катке, работающем только зимой, в торговых центрах… Одно из ярчайших моих воспоминаний того времени, как папа вставлял под кожу ботинок пластины, вырезанные из пластиковых бутылок, чтобы коньки были жестче и я мог тренировать прыжки.

Сейчас я вижу, что после долгих лет застоя у нас начался очень важный период, когда фигурное катание как вид спорта приобретает популярность среди населения. В Казахстане с успехом проходили такие мероприятия, как «Ледовое шоу», Азиатские игры 2011 года и, конечно же, Универсиада-2017, которая побила все рекорды посещаемости. Это вдохновило меня на проведение мастер-класса «Биікке ?мтыл», для которого на конкурсной основе мы отбирали самых лучших юных фигуристов разных возрастов со всего Казахстана.

— Поясните, это разовое коммерческое мероприятие? Или вы таким образом готовите себе поле деятельности на будущее, когда завершите свою активную спортивную жизнь?

— Мастер-класс абсолютно бесплатный. Мы полностью взяли на себя проезд, проживание, питание, организацию разных мероприятий для юных спортсменов. Я понимаю, что можно было бы сделать из него весьма успешный коммерческий проект. Но у меня другие задачи. Я хочу дать ребятам знание и поделиться секретами, которые накопились у меня. Это то, чем я могу быть полезен своей стране и своим соотечественникам. Сегодня мне интересно наблюдать за обучением будущих фигуристов. Я понимаю, что три дня — недостаточно. Со спортсменами нужно быть постоянно, регулярно направлять их в нужную сторону. Но дом строится из кирпичей. Я верю, что этот мастер-класс является одним из таких кирпичей.

— Вы уже знаете, что построите в будущем?

— В дальнейшем я надеюсь создать своеобразный бренд и в будущем многократно проводить подобные мастер-классы не только как трехдневное событие, но и более значительное, более долгое мероприятие, в рамках которого можно было бы проводить различные эстафеты и соревнования с целью помочь спортсменам найти себя в будущем и стать профессионалами своего дела. В будущем я не исключаю возможность открыть свою академию, в которой дети будут заниматься не только фигурным катанием, но и другими занятиями, чтобы быть разносторонними.

Убежден, что современным детям очень важно понять, что они больше, чем просто дети, больше, чем просто спортсмены. Уже сейчас их судьба только в их руках. Я же хочу по мере своих сил направить их в нужное русло.

— Прошла информация, что в этот проект вы вложили свои призовые деньги, полученные по итогам Универсиады-2017. Так ли это?

— Инициатором проекта был я. Соответственно, я вложил сюда свою душу, идеи, финансы и силы. Но без поддержки партнеров я бы не смог реализовать этот проект.

— Танцы, актерское мастерство, физическая подготовка — это все понятно. Причем здесь тайм-менеджмент и образование?

— Спорт — это явление временное, оно длится на протяжении 20−25 лет в зависимости от вида спорта. Но что будет после?! Очень важно, чтобы родители детей и сами дети понимали, что должна быть подушка безопасности после окончания спортивной карьеры. Я считаю очень важным для фигуристов в детском возрасте иметь основу и понятия музыкального образования. Почему бы не заниматься параллельно шахматами для того, чтобы развивать логическую способность мыслить в не зависимости от того, что ты занимаешься фигурным катанием или другим видом спорта, где требуются какие-то стратегические усилия и т. д. ?

Важно иметь какой-то стержень и обладать качествами, знаниями и навыками, которые позволят сделать спортсмена интересным как личность. В спорте сейчас много технического и очень мало личностного. Эта тенденция в мире меняется. Надо быть личностью категории multitask.

— Вы смогли стать такой личностью?

— Думаю, да. С детства я жил вопреки временным рамкам. В моих сутках всегда было больше 24 часов. Много было энергии. Мы с мамой посещали огромное количество кружков. И тхеквондо, и карате, и плавание, и теннис, и акробатика, школа живописи, играл на пианино….

И сейчас, как только у меня появляется свободное время, я хочу познать что-то новое, попробовать себя в чем-то новом, будь то подобные мастер-классы, ледовое шоу, музыка, фотография и многое другое. Помимо тренировок я живу как все, читаю, смотрю фильмы, общаюсь с друзьями. Я постоянно хочу узнать и попробовать что-то новое. Когда у меня есть время и свободные минуты, я с удовольствием работаю над разными проектами. Идей всегда много. Они приходят спонтанно или же во время различных мероприятий. Я их всегда записываю и пытаюсь их реализовать.

К сожалению, в обществе сложился стереотип, что спорт и обучение, увлечения, досуг — это два несовместимых понятия. Это абсолютно ошибочное мнение. В сутках 24 часа. Вполне достаточно времени для того, чтобы и спортом заниматься, и получать образование, и развлекаться. Если подходить к тайм-менеджменту сбалансированно. Если помимо спорта в жизни человека ничего нет, то это часто трагедия.