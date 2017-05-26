Урманов: Планы Липницкой на олимпийский сезон во многом определят контрольные прокаты

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В пятницу был опубликован список участников серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2017/18. Липницкая в него не попала.

«Юля не заявлена — она пропустила практически весь прошлый сезон. И не для кого не секрет, что решением недавнего исполкома Федерации фигурного катания на коньках России она вошла в резервный состав сборной, — рассказал Урманов. — Она восстанавливается, жива и здорова, с ней все в полном порядке. Ждем сентябрьских контрнольных прокатов, а дальше уже будем принимать решения и строить планы».