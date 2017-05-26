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26 мая 2017, 20:30 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Урманов: Планы Липницкой на олимпийский сезон во многом определят контрольные прокаты

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Планы чемпионки Игр 2014 года в командном турнире по фигурному катанию Юлии Липницкой на олимпийский сезон во многом определят результаты контрольных прокатов, которые пройдут в сентябре нынешнего года в Сочи. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Алексей Урманов.

Спортсменка пропустила практически весь прошлый сезон <nobr>из-за </nobr>травмы. Увеличить
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В пятницу был опубликован список участников серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2017/18. Липницкая в него не попала.

«Юля не заявлена — она пропустила практически весь прошлый сезон. И не для кого не секрет, что решением недавнего исполкома Федерации фигурного катания на коньках России она вошла в резервный состав сборной, — рассказал Урманов. — Она восстанавливается, жива и здорова, с ней все в полном порядке. Ждем сентябрьских контрнольных прокатов, а дальше уже будем принимать решения и строить планы».

Спортсменка пропустила декабрьский чемпионат России, который проходил в Челябинске, из-за травмы тазобедренного сустава — она упала на скользком тротуаре 18 декабря, возвращаясь с тренировки. В ноябре на московском этапе серии Гран-при фигуристка на время прервала свое выступление в произвольной программе из-за боли в ноге. В феврале Липницкая из-за травмы досрочно завершила сезон.
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Плющенко: План Сотниковой на олимпийский сезон будет зависеть от ее восстановления

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Планы олимпийской чемпионки Игр в Сочи по фигурному катанию Аделины Сотниковой можно будет обсуждать только после ее окончательного восстановления после травмы, полученной на тренировке. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
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