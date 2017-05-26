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26 мая 2017, 19:53 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Плющенко: План Сотниковой на олимпийский сезон будет зависеть от ее восстановления

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Планы олимпийской чемпионки Игр в Сочи по фигурному катанию Аделины Сотниковой можно будет обсуждать только после ее окончательного восстановления после травмы, полученной на тренировке. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

В пятницу стало известно что фигуристка не вошла в список участниц серии <nobr>Гран-при </nobr>сезона-2017/18. Увеличить
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В пятницу стало известно, что фигуристка не вошла в список участниц серии Гран-при сезона-2017/18.

«Некоторое время назад Аделина получила микротравму на тренировке, и пока строить планы рано, надо дождаться ее полного восстановления, — рассказал Плющенко. — Отчасти эта ситуация стала причиной ее неучастия в Гран-при. Как только она восстановится, мы будем работать дальше».

Как сообщил Плющенко, пока главная задача для фигуристки в нынешнем сезоне — сентябрьские контрольные прокаты, которые Федерация фигурного катания на коньках России проводит в Сочи. «В первую очередь ей нужно вернуть былую форму, думаю, что к июню она должна восстановиться. Контрольные прокаты в Сочи — задача номер один. Мы уже начали ставить программы».

Сотникова начала сотрудничество с Плющенко в апреле нынешнего года.
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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки 2014 года в Сочи Юлия Липницкая и Аделина Сотникова не выступят на этапах серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
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