Плющенко: План Сотниковой на олимпийский сезон будет зависеть от ее восстановления

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В пятницу стало известно, что фигуристка не вошла в список участниц серии Гран-при сезона-2017/18.

«Некоторое время назад Аделина получила микротравму на тренировке, и пока строить планы рано, надо дождаться ее полного восстановления, — рассказал Плющенко. — Отчасти эта ситуация стала причиной ее неучастия в Гран-при. Как только она восстановится, мы будем работать дальше».

Как сообщил Плющенко, пока главная задача для фигуристки в нынешнем сезоне — сентябрьские контрольные прокаты, которые Федерация фигурного катания на коньках России проводит в Сочи. «В первую очередь ей нужно вернуть былую форму, думаю, что к июню она должна восстановиться. Контрольные прокаты в Сочи — задача номер один. Мы уже начали ставить программы».

Сотникова начала сотрудничество с Плющенко в апреле нынешнего года.