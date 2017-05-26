Фигуристки Липницкая и Сотникова не заявлены для участия в Гран-при сезона-2017/18
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки 2014 года в Сочи Юлия Липницкая и Аделина Сотникова не выступят на этапах серии
Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Фамилии спортсменок не значатся в списках участников ни одного из шести этапов.
Сотникова — олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании, Липницкая — победительница командного турнира. Ранее Сотникова объявила о том, что будет тренироваться у Евгения Плющенко. Липницкая работает с Алексеем Урмановым. Сообщалось, что фигуристки вошли в число кандидатов в сборную России на олимпийский сезон.
Сотникова не выступала в прошлом сезоне, Липницкая приняла участие только в одном этапе
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter