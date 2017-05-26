Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/29882741/
26 мая 2017, 19:05 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристки Липницкая и Сотникова не заявлены для участия в Гран-при сезона-2017/18

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки 2014 года в Сочи Юлия Липницкая и Аделина Сотникова не выступят на этапах серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Фамилии спортсменок не значатся в списках участников ни одного из шести этапов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Фамилии спортсменок не значатся в списках участников ни одного из шести этапов.

Сотникова — олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании, Липницкая — победительница командного турнира. Ранее Сотникова объявила о том, что будет тренироваться у Евгения Плющенко. Липницкая работает с Алексеем Урмановым. Сообщалось, что фигуристки вошли в число кандидатов в сборную России на олимпийский сезон.

Сотникова не выступала в прошлом сезоне, Липницкая приняла участие только в одном этапе Гран-при (12-е место).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Еще 7 новостей  Все новости
26 мая

Врач сборной России: риска неучастия Акинфеева в Кубке конфедераций нет

WADA подтвердило, что Исинбаева может стать послом "чистого" спорта в России

Сергей Фурсенко назначен на пост президента ФК "Зенит"