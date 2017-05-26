Фигуристки Липницкая и Сотникова не заявлены для участия в Гран-при сезона-2017/18

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Фамилии спортсменок не значатся в списках участников ни одного из шести этапов.

Сотникова — олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании, Липницкая — победительница командного турнира. Ранее Сотникова объявила о том, что будет тренироваться у Евгения Плющенко. Липницкая работает с Алексеем Урмановым. Сообщалось, что фигуристки вошли в число кандидатов в сборную России на олимпийский сезон.