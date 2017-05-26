Фигуристы Ильиных/Жиганшин не вошли в число участников Гран-при сезона-2017/18
Российский танцевальный дуэт Елена Ильиных/Руслан Жиганшин не вошел в состав участников серии
Гран-при по фигурному катанию предстоящего сезона.
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Ранее источник сообщил агентству «Р-Спорт», что Жиганшин завершил карьеру
В пятницу ISU опубликовал состав участников серии
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