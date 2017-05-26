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26 мая 2017, 18:42 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристы Ильиных/Жиганшин не вошли в число участников Гран-при сезона-2017/18

Российский танцевальный дуэт Елена Ильиных/Руслан Жиганшин не вошел в состав участников серии Гран-при по фигурному катанию предстоящего сезона.

Российский танцевальный дуэт Елена Ильиных/Руслан Жиганшин не вошел в состав участников серии <nobr>Гран-при </nobr>по фигурному катанию предстоящего сезона. Увеличить
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Ранее источник сообщил агентству «Р-Спорт», что Жиганшин завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. Однако исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) включил Ильиных/Жиганшина в резервный состав кандидатов в сборную России на предстоящий сезон.

В пятницу ISU опубликовал состав участников серии Гран-при на следующий сезон, и дуэт Ильиных/Жиганшин не включен в список спортсменов ни на одном этапе.
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