Фигуристы Ильиных/Жиганшин не вошли в число участников Гран-при сезона-2017/18

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Ранее источник сообщил агентству «Р-Спорт», что Жиганшин завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. Однако исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) включил Ильиных/Жиганшина в резервный состав кандидатов в сборную России на предстоящий сезон.