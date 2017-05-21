В списках значатся. Есть ли шансы у героев Сочи на Пхенчхан?
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ — о кандидатах в сборную России на олимпийский сезон.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В конце прошлой недели российская федерация фигурного катания опубликовала список кандидатов в сборную на олимпийский сезон. В числе спортсменов оказались почти все (за исключением Евгения Плющенко) триумфаторы Игр в Сочи, включая олимпийских чемпионов в личном первенстве Татьяну Волосожар, Максима Транькова, Аделину Сотникову, а также одну из победительниц командного олимпийского турнира Юлию Липницкую. Означает ли это, что федерация в той или иной степени рассчитывает на возвращение в спорт героев почти уже четырехлетней давности? Об этом размышляет обозреватель «СЭ» Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ.
Первая реакция на новости подобного характера бывает предсказуема — удивление. Неужели все перечисленные решили идти тем же путем, что проторил в свое время олимпийский чемпион Турина Евгений Плющенко, который в статусе члена российской сборной исправно получал причитающуюся финансовую поддержку, но при этом годами не выступал на международных соревнованиях? Или же все дело в том, что в олимпийских сезонах у фигуристов появилась мощная приманка под названием «командный турнир»? Даже если так, было бы наивно полагать, что
Еще менее реальны перспективы двух названных российских девушек. Тогда почему же все эти спортсмены присутствуют в списках сборной?
Причина до банальности проста: вывести спортсмена из состава кандидатов можно либо по причине низких результатов, либо если спортсмен официально объявил о том, что завершает карьеру. Ни Сотникова, ни Липницкая подобных заявлений не делали, поэтому формально обе остаются в обойме, как и танцевальный дуэт Елены Ильиных и Руслана Жиганшина, несмотря на широко разошедшуюся информацию о том, что партнер принял решение завершить карьеру. Но официального заявления на этот счет не делал и он.
Парадокс тут еще и в том, что ни в парном катании, ни в танцах у России толком не набирается даже шести дуэтов основы, а поскольку список кандидатов подразумевает еще и резервный состав, отчего же не включить в него тех, кто выступал до недавнего прошлого?
Вот, собственно, и ответ на вопрос, как относиться к новости о потенциальных членах олимпийской сборной: никак. Реальные составы на грядущий сезон будут обнародованы лишь в сентябре по итогам контрольных прокатов в Сочи, ежели
Впрочем, слово «пожелает» здесь не совсем уместно. Скорее впору задаться вопросом: «Сумеют ли?».
Евгений Плющенко, анонсируя переход к нему олимпийской чемпионки Сочи, сказал, что фигуристка ставит перед собой самые высокие спортивные цели. Но дело в том, что почти сразу после нашумевшего перехода фигуристка очень серьезно травмировала связки голеностопа (из-за чего даже не появилась на льду во время презентации школы Плющенко в Москве). Липницкая была вынуждена по медицинским показателям прервать прошлый сезон в декабре, после чего до конца марта провела в клинике. То есть перспектива на реальность ее возвращения в большой спорт за оставшиеся до сентября месяцы тоже стремится к нулю. Особенно если вспомнить, сколь высока нынешняя конкуренция в женском российском катании, где на две олимпийские вакансии (думаю, справедливо оставить одну из трех персонально для двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой) будут на равных претендовать минимум четыре фигуристки: Анна Погорилая, Мария Сотскова, Елена Радионова и Алина Загитова.
В остальных трех дисциплинах фигурного катания положение у нашей страны крайне шаткое. И это представляется мне куда большей темой для беспокойства, нежели вопрос, присутствуют ли в списках кандидатов в сборную «мертвые души», или нет.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter