В списках значатся. Есть ли шансы у героев Сочи на Пхенчхан?

В конце прошлой недели российская федерация фигурного катания опубликовала список кандидатов в сборную на олимпийский сезон. В числе спортсменов оказались почти все (за исключением Евгения Плющенко) триумфаторы Игр в Сочи, включая олимпийских чемпионов в личном первенстве Татьяну Волосожар, Максима Транькова, Аделину Сотникову, а также одну из победительниц командного олимпийского турнира Юлию Липницкую. Означает ли это, что федерация в той или иной степени рассчитывает на возвращение в спорт героев почти уже четырехлетней давности? Об этом размышляет обозреватель «СЭ» Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ.

Первая реакция на новости подобного характера бывает предсказуема — удивление. Неужели все перечисленные решили идти тем же путем, что проторил в свое время олимпийский чемпион Турина Евгений Плющенко, который в статусе члена российской сборной исправно получал причитающуюся финансовую поддержку, но при этом годами не выступал на международных соревнованиях? Или же все дело в том, что в олимпийских сезонах у фигуристов появилась мощная приманка под названием «командный турнир»? Даже если так, было бы наивно полагать, что кому-либо из перечисленных будет открыт в связи с этим беспрепятственный путь в сборную. Теоретически за место в команде могли бы побороться Волосожар/Траньков — в том же самом формате, что и в Сочи. То есть — выступить в короткой программе. Но тут есть загвоздка: именно в короткой программе необыкновенно хороши действующие чемпионы Европы Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Учитывая, что прошедший сезон фигуристы провели в группе своего тренера Нины Мозер в ранге первой пары, вряд ли стоит всерьез верить в реальность рокировки. Что до произвольной программы, Волосожар и Траньков попросту не потянут необходимую нагрузку — ушло время. Не говоря уже о том, что в списках школы Мозер спортсмены уже не значатся.

Еще менее реальны перспективы двух названных российских девушек. Тогда почему же все эти спортсмены присутствуют в списках сборной?

Причина до банальности проста: вывести спортсмена из состава кандидатов можно либо по причине низких результатов, либо если спортсмен официально объявил о том, что завершает карьеру. Ни Сотникова, ни Липницкая подобных заявлений не делали, поэтому формально обе остаются в обойме, как и танцевальный дуэт Елены Ильиных и Руслана Жиганшина, несмотря на широко разошедшуюся информацию о том, что партнер принял решение завершить карьеру. Но официального заявления на этот счет не делал и он.

Парадокс тут еще и в том, что ни в парном катании, ни в танцах у России толком не набирается даже шести дуэтов основы, а поскольку список кандидатов подразумевает еще и резервный состав, отчего же не включить в него тех, кто выступал до недавнего прошлого?

Вот, собственно, и ответ на вопрос, как относиться к новости о потенциальных членах олимпийской сборной: никак. Реальные составы на грядущий сезон будут обнародованы лишь в сентябре по итогам контрольных прокатов в Сочи, ежели кто-то из перечисленных выше спортсменов пожелает выйти там на лед, значит, честь им и хвала.

Впрочем, слово «пожелает» здесь не совсем уместно. Скорее впору задаться вопросом: «Сумеют ли?».

Евгений Плющенко, анонсируя переход к нему олимпийской чемпионки Сочи, сказал, что фигуристка ставит перед собой самые высокие спортивные цели. Но дело в том, что почти сразу после нашумевшего перехода фигуристка очень серьезно травмировала связки голеностопа (из-за чего даже не появилась на льду во время презентации школы Плющенко в Москве). Липницкая была вынуждена по медицинским показателям прервать прошлый сезон в декабре, после чего до конца марта провела в клинике. То есть перспектива на реальность ее возвращения в большой спорт за оставшиеся до сентября месяцы тоже стремится к нулю. Особенно если вспомнить, сколь высока нынешняя конкуренция в женском российском катании, где на две олимпийские вакансии (думаю, справедливо оставить одну из трех персонально для двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой) будут на равных претендовать минимум четыре фигуристки: Анна Погорилая, Мария Сотскова, Елена Радионова и Алина Загитова.

В остальных трех дисциплинах фигурного катания положение у нашей страны крайне шаткое. И это представляется мне куда большей темой для беспокойства, нежели вопрос, присутствуют ли в списках кандидатов в сборную «мертвые души», или нет.