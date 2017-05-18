Сотникова и Липницкая вошли в число кандидатов в сборную на олимпийский сезон
МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийские чемпионки Игр-2014 в Сочи Аделина Сотникова и Юлия Липницкая решением исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) вошли в состав кандидатов в сборную страны на следующий сезон, который станет олимпийским. Об этом ТАСС по окончании заседания исполкома сообщил президент ФФККР Александр Горшков.
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«Исполком федерации подвел сегодня итоги сезона, которые признаны удовлетворительными, обсудили календарь соревнований на следующий сезон, одобрили предварительные планы не следующий сезон, — рассказал Горшков. — Также исполком сегодня утвердил список кандидатов в сборную на следующий сезон. В нем значатся и олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Аделина Сотникова. Все это — до контрольных прокатов сборной в Сочи».
Аделина Сотникова — олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании, Юлия Липницкая — победительница командного турнира. В нынешнем сезоне Сотникова после перерыва объявила о том, что будет тренироваться у Евгения Плющенко. Юлия Липницкая работает с Алексеем Урмановым.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане.
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