Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/29790093/
18 мая 2017, 19:32 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Сотникова и Липницкая вошли в число кандидатов в сборную на олимпийский сезон

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийские чемпионки Игр-2014 в Сочи Аделина Сотникова и Юлия Липницкая решением исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) вошли в состав кандидатов в сборную страны на следующий сезон, который станет олимпийским. Об этом ТАСС по окончании заседания исполкома сообщил президент ФФККР Александр Горшков.

Исполком федерации подвел итоги сезона которые признаны удовлетворительными обсудили календарь соревнований на следующий сезон. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Исполком федерации подвел сегодня итоги сезона, которые признаны удовлетворительными, обсудили календарь соревнований на следующий сезон, одобрили предварительные планы не следующий сезон, — рассказал Горшков. — Также исполком сегодня утвердил список кандидатов в сборную на следующий сезон. В нем значатся и олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Аделина Сотникова. Все это — до контрольных прокатов сборной в Сочи».

Аделина Сотникова — олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании, Юлия Липницкая — победительница командного турнира. В нынешнем сезоне Сотникова после перерыва объявила о том, что будет тренироваться у Евгения Плющенко. Юлия Липницкая работает с Алексеем Урмановым.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Экс-чемпион России в танцах на льду Руслан Жиганшин завершил карьеру

МОСКВА, 17 мая — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Российский фигурист Руслан Жиганшин, чемпион страны 2015 года в танцах на льду в паре с Еленой Ильиных, чемпион мира среди юниоров 2012 года в паре с Викторией Синициной, принял решение завершить спортивную карьеру, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Еще 7 новостей  Все новости
18 мая

Габулов вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедераций

Пашутин покинул пост главного тренера баскетбольного клуба УНИКС

Сотникова и Липницкая вошли в число кандидатов в сборную на олимпийский сезон