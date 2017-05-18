Сотникова и Липницкая вошли в число кандидатов в сборную на олимпийский сезон

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«Исполком федерации подвел сегодня итоги сезона, которые признаны удовлетворительными, обсудили календарь соревнований на следующий сезон, одобрили предварительные планы не следующий сезон, — рассказал Горшков. — Также исполком сегодня утвердил список кандидатов в сборную на следующий сезон. В нем значатся и олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Аделина Сотникова. Все это — до контрольных прокатов сборной в Сочи».

Аделина Сотникова — олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании, Юлия Липницкая — победительница командного турнира. В нынешнем сезоне Сотникова после перерыва объявила о том, что будет тренироваться у Евгения Плющенко. Юлия Липницкая работает с Алексеем Урмановым.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане.