Экс-чемпион России в танцах на льду Руслан Жиганшин завершил карьеру

Жиганшин выступал в дуэте с Синициной до конца сезона-2013/14. После этого его партнерша приняла решение продолжить карьеру в дуэте с чемпионом Олимпиады-2014 в командном турнире Никитой Кацалаповым. Жиганшин, в свою очередь, встал в пару с Ильиных, ранее выступавшей с Кацалаповым.

В минувшем сезоне Ильиных и Жиганшин заняли четвертое место на чемпионате России и не отобрались в сборную для выступления на чемпионатах Европы и мира.