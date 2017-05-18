Экс-чемпион России в танцах на льду Руслан Жиганшин завершил карьеру
МОСКВА, 17 мая —
Р-Спорт, Андрей Симоненко. Российский фигурист Руслан Жиганшин, чемпион страны 2015 года в танцах на льду в паре с Еленой Ильиных, чемпион мира среди юниоров 2012 года в паре с Викторией Синициной, принял решение завершить спортивную карьеру, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Жиганшин выступал в дуэте с Синициной до конца сезона-2013/14. После этого его партнерша приняла решение продолжить карьеру в дуэте с чемпионом Олимпиады-2014 в командном турнире Никитой Кацалаповым. Жиганшин, в свою очередь, встал в пару с Ильиных, ранее выступавшей с Кацалаповым.
В минувшем сезоне Ильиных и Жиганшин заняли четвертое место на чемпионате России и не отобрались в сборную для выступления на чемпионатах Европы и мира.
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