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«Весь прошлый сезон я практически не видела Аделину. О том, где она находится, узнавала из Интернета. Обидно, что о своём решении она сообщила по телефону, прислав смс. Зная её, понимаю — да, ей так проще. Но в жизни нужно уметь пересиливать себя.

Что касается возобновления спортивной карьеры, то пока это беспредметный разговор. Насколько я знаю, со слов самой спортсменки, сейчас она серьёзно травмирована, и думаю, что к тренировкам на льду пока не приступала.

Не берусь утверждать, но говорят, что каток у Жени нестандартный, а это плохо для спортсменки такого уровня. О Жене как о тренере ничего не могу сказать, так как для этого надо воспитать хотя бы одного спортсмена. Что представляет собой его школа — рассуждать рано, потому что школа — это тренеры и результаты учеников, а тут всё только начинается.

Цитата Аделина хочет вернуться. Но хочет уже три года.

Женя хочет попробовать. Но пока это всё на словах. Дай бог, если у них получится — буду рада. Мы с Петром Чернышёвым и Ириной Тагаевой свою работу сделали, дали девочке профессию, многому научили. А как Аделина распорядится этим, время покажет, — цитирует Буянову официальный сайт ФФККР.