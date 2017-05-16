Фигуристы Загорски/Гурейро перешли от тренера Жулина к Кустаровой
МОСКВА, 16 мая —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российская танцевальная пара фигуристов Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро перешли в группу тренеров Елены Кустаровой и Светланы Алексеевой, сообщила агентству «Р-Спорт» директор группы Елена Маркова.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Загорски встала в пару с Гурейро перед сезоном-2014/15. В октябре 2015 фигуристка, ранее выступавшая за Францию, получила разрешение представлять Россию на официальных международных стартах. Дуэт работал с тренером Александром Жулиным, под руководством которого выиграл Финал Кубка России 2017 года, а на декабрьском чемпионате России стал пятым.
«Загорски и Гурейро перешли к нам, в группу Елены Кустаровой и Светланы Алексеевой», — сказала Маркова по телефону.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter