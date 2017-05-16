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16 мая 2017, 23:17 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристы Загорски/Гурейро перешли от тренера Жулина к Кустаровой

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российская танцевальная пара фигуристов Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро перешли в группу тренеров Елены Кустаровой и Светланы Алексеевой, сообщила агентству «Р-Спорт» директор группы Елена Маркова.

Российская танцевальная пара фигуристов Тиффани <span class=error>Загорски</span> и Джонатан <span class=error>Гурейро</span> перешли в группу тренеров Елены <span class=error>Кустаровой</span> и Светланы <span class=error>Алексеевой</span> сообщила агентству Р-Спорт директор группы Елена <span class=error>Маркова</span>. Увеличить
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Загорски встала в пару с Гурейро перед сезоном-2014/15. В октябре 2015 фигуристка, ранее выступавшая за Францию, получила разрешение представлять Россию на официальных международных стартах. Дуэт работал с тренером Александром Жулиным, под руководством которого выиграл Финал Кубка России 2017 года, а на декабрьском чемпионате России стал пятым.

«Загорски и Гурейро перешли к нам, в группу Елены Кустаровой и Светланы Алексеевой», — сказала Маркова по телефону.
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