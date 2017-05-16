Фигуристы Загорски/Гурейро перешли от тренера Жулина к Кустаровой

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Загорски встала в пару с Гурейро перед сезоном-2014/15. В октябре 2015 фигуристка, ранее выступавшая за Францию, получила разрешение представлять Россию на официальных международных стартах. Дуэт работал с тренером Александром Жулиным, под руководством которого выиграл Финал Кубка России 2017 года, а на декабрьском чемпионате России стал пятым.

«Загорски и Гурейро перешли к нам, в группу Елены Кустаровой и Светланы Алексеевой», — сказала Маркова по телефону.