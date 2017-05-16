Плющенко: Стараюсь равняться на Роналду и Месси, болею за них обоих

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«Я из Петербурга, поэтому любимый клуб — конечно, «Зенит». А любимый игрок — Александр Кержаков. Надеюсь, его карьера ещё продолжится и он будет играть и радовать нас.