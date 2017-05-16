Плющенко: Стараюсь равняться на Роналду и Месси, болею за них обоих
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своих футбольных пристрастиях.
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«Я из Петербурга, поэтому любимый клуб — конечно, «Зенит». А любимый игрок — Александр Кержаков. Надеюсь, его карьера ещё продолжится и он будет играть и радовать нас.
Слежу за испанской лигой. Что говорить, «Барселона» и «Реал Мадрид» — это два
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