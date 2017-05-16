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16 мая 2017, 17:23 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Плющенко: Стараюсь равняться на Роналду и Месси, болею за них обоих

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своих футбольных пристрастиях.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений <span class=error>Плющенко</span> рассказал о своих футбольных пристрастиях. Увеличить
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«Я из Петербурга, поэтому любимый клуб — конечно, «Зенит». А любимый игрок — Александр Кержаков. Надеюсь, его карьера ещё продолжится и он будет играть и радовать нас.

Слежу за испанской лигой. Что говорить, «Барселона» и «Реал Мадрид» — это два топ-клуба. Причём я болею и за Криштиану Роналду, и за Лионеля Месси. Стараюсь равняться на них. Казалось бы, они суперспортсмены, зачем им ещё двигаться вперёд, но они упорно тренируются, не сбавляют требований к себе, продолжают радовать публику и доказывать, что они лучшие, — приводит слова Плющенко официальный сайт ФИФА.
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