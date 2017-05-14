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14 мая 2017, 21:16 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Авербух ставит фигуристу Ковтуну короткую и произвольную программы на сезон-2017/18

Хореограф Илья Авербух заявил агентству «Р-Спорт», что продолжает сотрудничество с российским фигуристом Максимом Ковтуном и будет постановщиком его короткой и произвольной программ на сезон-2017/18.

Хореограф Илья Авербух заявил агентству Р-Спорт что продолжает сотрудничество с российским фигуристом Максимом <span class=error>Ковтуном</span> и будет постановщиком его короткой и произвольной программ на сезон-2017/18. Увеличить
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В прошлом сезоне Авербух, серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, стал постановщиком короткой программы Ковтуна.

«С Максимом Ковтуном мы начали сотрудничество по короткой программе, планируем ставить и произвольную программу. В прошлом сезоне я ставил ему короткую программу, а в этом мы продолжили сотрудничество», — сказал Авербух по телефону.

Собеседник агентства также уточнил, что заявляя ранее СМИ, что в олимпийском сезоне будет ставить программы только двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой, имел в виду, что не будет сотрудничать с другими одиночницами.

«Могу вам сказать, что на данный момент у нас поставлено больше половины произвольной программы для Жени. После ее возвращения из отпуска мы доделаем произвольную и возьмемся за короткую. В приоритете у меня, конечно, Евгения Медведева. Мне поступали предложения от различных фигуристок, в том числе и от Лены Радионовой. Но при всем ее большом таланте в женском одиночном катании я сотрудничаю только с Женей Медведевой, несмотря ни на что», — подчеркнул Авербух.
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