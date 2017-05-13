Авербух ставит программы Ковтуну, Ге — Воронову
Фигуристы группы тренера Инны Гончаренко занялись постановкой своих программ на новый сезон, сообщает сайт тренировочного катка ЦСКА.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Хореографом новых программ Максима Ковтуна стал серебряный призер Олимпийских игр 2002 в танцах на льду Илья Авербух. Сергей Воронов доверил постановочную часть своих выступлений представляющему Узбекистан фигуристу Мише Ге, который ранее уже ставил программы для россиян Анны Погорилой и Александра Петрова.
О выборе музыкального сопровождения фигуристами не сообщается.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter