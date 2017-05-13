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Хореографом новых программ Максима Ковтуна стал серебряный призер Олимпийских игр 2002 в танцах на льду Илья Авербух. Сергей Воронов доверил постановочную часть своих выступлений представляющему Узбекистан фигуристу Мише Ге, который ранее уже ставил программы для россиян Анны Погорилой и Александра Петрова.

О выборе музыкального сопровождения фигуристами не сообщается.