Плющенко: Моя задача в том, чтобы и девочки выходили с четверными прыжками

«Мне приятно, что после Ванкувера поменяли правила фигурного катания и повысили базовую стоимость четверных прыжков. Моя задача как тренера в том, чтобы не только мальчики, но и девочки выходили с четверными прыжками. За этим будущее!

Уверен, что на Олимпиаде в Корее борьба за первое место будет идти у мужчин с арсеналом из пяти четверных прыжков. На Олимпиаде-2022 женщины с двумя четверными и двумя акселями на 3,5 оборота будут бороться за золотую медаль. Планка высочайшая, но к ней надо идти, — написал Плющенко в своём «инстаграме».