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5 мая 2017, 18:16 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Плющенко: Фигуристка Сотникова имеет небольшую травму, но готовится к сезону

МОСКВА, 5 мая — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова имеет небольшую травму, но продолжает подготовку к сезону-2017/18, заявил агентству «Р-Спорт» тренер спортсменки Евгений Плющенко.

<em>МОСКВА 5 мая — <nobr>Р-Спорт</nobr> Анатолий Самохвалов. </em>Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании фигуристка <span class=error>Аделина</span> <span class=error>Сотникова</span> имеет небольшую травму но продолжает подготовку к сезону-2017/18 заявил агентству Р-Спорт тренер спортсменки Евгений <span class=error>Плющенко</span>. Увеличить
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В апреле стало известно о начале сотрудничества Сотниковой и Плющенко, который официально объявил о завершении карьеры и начале тренерской деятельности.

«Соревновательная перспектива у Аделины есть, она готовится, но сейчас у нее небольшая травма. Мы залечиваем и старые травмы, и новые, поэтому сейчас не отвечу конкретно (по поводу намерений об участии в соревнованиях). После 20 мая мы определимся», — сказал Плющенко по телефону.
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