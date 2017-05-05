Плющенко: Фигуристка Сотникова имеет небольшую травму, но готовится к сезону
МОСКВА, 5 мая —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова имеет небольшую травму, но продолжает подготовку к сезону-2017/18, заявил агентству «Р-Спорт» тренер спортсменки Евгений Плющенко.
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В апреле стало известно о начале сотрудничества Сотниковой и Плющенко, который официально объявил о завершении карьеры и начале тренерской деятельности.
«Соревновательная перспектива у Аделины есть, она готовится, но сейчас у нее небольшая травма. Мы залечиваем и старые травмы, и новые, поэтому сейчас не отвечу конкретно (по поводу намерений об участии в соревнованиях). После 20 мая мы определимся», — сказал Плющенко по телефону.
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