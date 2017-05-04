Экспертный совет Минспорта признал итоги сезона у фигуристов РФ удовлетворительными
МОСКВА, 4 мая —
Р-Спорт. Экспертный совет Минспорта РФ признал итоги выступления российских фигуристов в сезоне удовлетворительными, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На экспертном совете министерства спорта РФ, который состоялся в Москве в четверг, был заслушан отчет руководителей ФФККР об итогах завершившегося сезона и о планах и основных аспектах подготовки команды на олимпийский сезон.
«По итогам заседания экспертный совет министерства спорта РФ признал итоги выступления российских фигуристов и работу ФФККР в этом сезоне удовлетворительной», — говорится в сообщении федерации.
На шести этапах
По итогам выступлений сборная России на Олимпийских играх в Пхенчхане будет представлена тремя спортивными парами, тремя фигуристками в женском одиночном катании, двумя танцевальными дуэтами и двумя спортсменами в мужском одиночном катании.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter