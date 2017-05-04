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4 мая 2017, 18:31 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Экспертный совет Минспорта признал итоги сезона у фигуристов РФ удовлетворительными

МОСКВА, 4 мая — Р-Спорт. Экспертный совет Минспорта РФ признал итоги выступления российских фигуристов в сезоне удовлетворительными, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Экспертный совет <span class=error>Минспорта</span> РФ признал итоги выступления российских фигуристов в сезоне удовлетворительными сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (<span class=error>ФФККР</span>). Увеличить
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На экспертном совете министерства спорта РФ, который состоялся в Москве в четверг, был заслушан отчет руководителей ФФККР об итогах завершившегося сезона и о планах и основных аспектах подготовки команды на олимпийский сезон.

«По итогам заседания экспертный совет министерства спорта РФ признал итоги выступления российских фигуристов и работу ФФККР в этом сезоне удовлетворительной», — говорится в сообщении федерации.

На шести этапах Гран-при этого сезона российские фигуристы завоевали в общей сложности 17 медалей: 6 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых. Такое же количество медалей было завоевано в олимпийском сезоне-2013/2014. В Финале Гран-при российские фигуристы завоевали две золотые медали из четырех видов. На чемпионате Европы в чешской Остраве в активе россиян 6 медалей из 12 разыгрываемых: 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые. На чемпионате мира, который прошел в Хельсинки, российские фигуристы завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медали.

По итогам выступлений сборная России на Олимпийских играх в Пхенчхане будет представлена тремя спортивными парами, тремя фигуристками в женском одиночном катании, двумя танцевальными дуэтами и двумя спортсменами в мужском одиночном катании.
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Новости Фигурного катания

Экспертный совет Минспорта признал удовлетворительными итоги сезона у фигуристов РФ

Экспертный совет Минспорта признал удовлетворительными итоги сезона у фигуристов РФ

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Экспертный совет Министерства спорта РФ признал удовлетворительными результаты выступления сборной России по фигурному катанию в завершившемся сезоне. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
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