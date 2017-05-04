Экспертный совет Минспорта признал удовлетворительными итоги сезона у фигуристов РФ
МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Экспертный совет Министерства спорта РФ признал удовлетворительными результаты выступления сборной России по фигурному катанию в завершившемся сезоне. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
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Заседание совета состоялось в четверг в Москве.
«Совет признал итоги сезона удовлетворительными, — заявил Горшков. — Обсудили итоги, а также план подготовки к олимпийскому сезону».
На шести этапах
На чемпионате Европы в чешской Остраве сборная России завоевала две золотые, две серебряные и две бронзовые медали. Чемпионами Европы стали Медведева, а также Тарасова и Морозов. Серебряные медали в активе Анны Погорилой и Максима Ковтуна, бронза у Михаила Коляды и танцевального дуэта Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев.
На чемпионате мира в Хельсинки золото завоевала Медведева, бронза на счету Тарасовой и Морозова. Сборная России повторила результат предыдущих чемпионатов мира 2013, 2015 и 2016 годов.
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