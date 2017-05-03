Евгений Плющенко выступит на ЭКСПО-2017 в Астане

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Спортсмен уже был гостем в Астане в рамках мирового шоу «Снежный король — 2. Возвращение». Евгений Плющенко является рекордсменом по количеству олимпийских наград в фигурном катании.

До проведения международно специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017» остается 38 дней. Помимо ледового шоу в столице в рамках специализированной выставки пройдут такие культурные события, как фестивали электронной музыки Energy party, «Звезды Сан-Ремо в Астане», Astana Art Fest и другое.

В рамках выставки также пройдет Летний кубок КВН с участием Александра Маслякова-старшего. Для участия в игре в Астану приедут чемпионы Высшей лиги — команды «Азия Микс», «Камызяки», «Пятигорск», а также на сцену выйдет команда «Казахи.

Программа мероприятий в период «Экспо-2017» также включает массовые спортивные мероприятия. С середины мая в парках Столичный и Студенческий жители и гости столицы вместе с тренерами смогут заняться йогой и зумбой.

Выставка ЭКСПО-2017 пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября.