Евгений Плющенко выступит на ЭКСПО-2017 в Астане
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко примет участие в ледовом шоу на ЭКСПО-2017 в Астане. Вместе с прославленным спортсменом на арену выйдут другие зарубежные и отечественные фигуристы, сообщает сайт акима столицы Казахстана.
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Спортсмен уже был гостем в Астане в рамках мирового шоу «Снежный король — 2. Возвращение». Евгений Плющенко является рекордсменом по количеству олимпийских наград в фигурном катании.
До проведения международно специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017» остается 38 дней. Помимо ледового шоу в столице в рамках специализированной выставки пройдут такие культурные события, как фестивали электронной музыки Energy party, «Звезды
В рамках выставки также пройдет Летний кубок КВН с участием Александра
Программа мероприятий в период «Экспо-2017» также включает массовые спортивные мероприятия. С середины мая в парках Столичный и Студенческий жители и гости столицы вместе с тренерами смогут заняться йогой и зумбой.
Выставка ЭКСПО-2017 пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября.
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