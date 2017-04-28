Евгения Медведева: В олимпийском сезоне программы буду катать строго по плану
Руководство Федерации фигурного катания России (ФФКР) подвело итоги международного сезона и рассказало о планах подготовки к Олимпийским играм в Пхенчхане. Поделились ими и Евгения Медведева с Этери Тутберидзе.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Этот сезон был предолимпийский, — напомнил президент ФФКР Александр Горшков. — Он начался с этапов
Отдельно стоит сказать о чемпионате Европы. В этом году мы выиграли шесть медалей из 12. А следующий чемпионат Европы пройдет в Москве, он запланирован на
— Есть объяснение, почему на крупных турнирах столь неудачно выступает Максим Ковтун?
— На тренировках он выглядел неплохо но, видимо, не справляется с нервами. Нужна стабильность в исполнении сложных элементов. Этого у Ковтуна нет. При этом у него в программе
— На чемпионате мира мы видели, как к Евгении Медведевой «подтащили» двух канадок. Как собираетесь отстаивать наши интересы в этом направлении?
— Вы знаете, что судейство в фигурном катании субъективно. На прошедшем чемпионате Европы года был инцидент — техническая бригада поменяла результат в коротком танце. Потом была пережеребьевка. Позже ISU приняла решение, что больше такого быть не должно. Протесты на оценки судей больше не принимаются. Понятно, что никто не может быть ни от чего застрахован. Поэтому надо быть сильнее соперников, чтобы превосходство не вызывало сомнений. Как у Медведевой.
— Как наша команда будет готовиться к Олимпиаде?
— Мы рассматриваем разные варианты, Может быть, вся сборная на заключительном этапе подготовки будет
Евгения МЕДВЕДЕВА: СДАМ ЭКЗАМЕНЫ — И В НОВОГОРСК
— А как вы будете готовиться к первому для себя олимпийскому сезону? — интересуемся у действующей чемпионки мира Евгении Медведевой.
— Следующий сезон особенный, поэтому он и начнется раньше — в начале июня, — поделилась 17-летняя спортсменка. — Сдам экзамены — и вернусь в Новогорск.
— Будете прислушиваться к мнениям со стороны по поводу вашей новой программы?
— Наш вид спорта — эстетический и слышать объективные мнения очень важно. Моя главная задача — выполнять свою работу хорошо и с удовольствием.
— А дурачиться, делая лишние элементы,
— Нет, в олимпийском сезоне буду делать все строго по плану. Когда я прыгала лишний прыжок во время исполнения программы — это действительно была самодеятельность. Во время проката, сопоставив все за и против, я поняла, что у меня есть возможность показать чуть больше, чем все остальные, даже понимая, что
Этери ТУТБЕРИДЗЕ: МУЖСКОЕ КАТАНИЕ ЭВОЛЮЦИОНИРОВАЛО, А НАШИ РЕБЯТА УПУСТИЛИ ЭТОТ МОМЕНТ
— Илья Авербух снова будет ставить программы вашим подопечным в следующем сезоне? — вопрос Этери Тутберидзе, личному тренеру Медведевой.
— Не только Авербух ставит нам программы. Илья — один и членов команды, который работает на программы и образ. На данный момент идет работа, которая нас устраивает. Но если
— Евгения Медведева будет выступать на Олимпиаде и в личном, и в командном турнирах?
— Это решаю не я, а федерация. Если хотите знать мое личное мнение, то я считаю, что ей это по силам. Но до Игр еще надо дойти.
— Вы подготовили ряд очень сильных девушек. А было бы интересно поработать с
— Я бы хотела создать своего человека. Мужское катание эволюционировало, а наши ребята упустили этот момент. Сейчас все выполняют много четверных прыжков, а мы — мало. Не хочу никого обидеть, но, думаю, нашим возрастным парням теперь уже будет сложно перестроиться. Нужно другое мышление, для этого надо вести спортсмена иначе с детского возраста. Чтобы он воспринимал четверной лутц как рядовой прыжок. Тогда для него не будет огромным стрессом повторить это на соревнованиях.
А так, конечно, можно любого спортсмена кинуть на амбразуру, но это огромный риск. Он просто может получить тяжелую травму.
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