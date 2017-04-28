Евгения Медведева: В олимпийском сезоне программы буду катать строго по плану

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— Этот сезон был предолимпийский, — напомнил президент ФФКР Александр Горшков. — Он начался с этапов Гран-при и на шести из них наши фигуристы завоевали семнадцать медалей, шесть из которых — золотые. В финале Гран-при Россия выиграла два золота. Второй раз первое место завоевала Евгения Медведева, в парном катании удалось опередить конкурентов Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. На чемпионате мира в активе нашей команды были золото и бронза. Отмечу, что в этом году медали выигрывали только шесть стран. Борьба между ведущими державами накануне Олимпиады обостряется.

Отдельно стоит сказать о чемпионате Европы. В этом году мы выиграли шесть медалей из 12. А следующий чемпионат Европы пройдет в Москве, он запланирован на 15—21 января 2018 года. То есть, как раз накануне Олимпиады. В рамках подготовки к нему в середине мая пройдет инспекционный визит Международного союза конькобежцев (ISU).

— Есть объяснение, почему на крупных турнирах столь неудачно выступает Максим Ковтун?

— На тренировках он выглядел неплохо но, видимо, не справляется с нервами. Нужна стабильность в исполнении сложных элементов. Этого у Ковтуна нет. При этом у него в программе два-три четверных, а некоторые фигуристы делают уже по пять.

— На чемпионате мира мы видели, как к Евгении Медведевой «подтащили» двух канадок. Как собираетесь отстаивать наши интересы в этом направлении?

— Вы знаете, что судейство в фигурном катании субъективно. На прошедшем чемпионате Европы года был инцидент — техническая бригада поменяла результат в коротком танце. Потом была пережеребьевка. Позже ISU приняла решение, что больше такого быть не должно. Протесты на оценки судей больше не принимаются. Понятно, что никто не может быть ни от чего застрахован. Поэтому надо быть сильнее соперников, чтобы превосходство не вызывало сомнений. Как у Медведевой.

— Как наша команда будет готовиться к Олимпиаде?

— Мы рассматриваем разные варианты, Может быть, вся сборная на заключительном этапе подготовки будет где-то близко к Пхенчхану, в том же часовом поясе. А возможно, заезд будет ступенчатым, чтобы спортсмены не находились в олимпийской деревне, поскольку это психологически сложно. Не исключено, что последний этап проведем в этом японской Ниигате. Но если там будет вся сборная, то нам потребуется, как минимум, один полностью разгруженный по времени каток.

Евгения МЕДВЕДЕВА: СДАМ ЭКЗАМЕНЫ — И В НОВОГОРСК

— А как вы будете готовиться к первому для себя олимпийскому сезону? — интересуемся у действующей чемпионки мира Евгении Медведевой.

— Следующий сезон особенный, поэтому он и начнется раньше — в начале июня, — поделилась 17-летняя спортсменка. — Сдам экзамены — и вернусь в Новогорск.

— Будете прислушиваться к мнениям со стороны по поводу вашей новой программы?

— Наш вид спорта — эстетический и слышать объективные мнения очень важно. Моя главная задача — выполнять свою работу хорошо и с удовольствием.

— А дурачиться, делая лишние элементы, как-то было в прошедшем сезоне, снова будете?

— Нет, в олимпийском сезоне буду делать все строго по плану. Когда я прыгала лишний прыжок во время исполнения программы — это действительно была самодеятельность. Во время проката, сопоставив все за и против, я поняла, что у меня есть возможность показать чуть больше, чем все остальные, даже понимая, что из-за этого будут снижены оценки. Но потом мне ясно дали понять: так делать больше не стоит.

Этери ТУТБЕРИДЗЕ: МУЖСКОЕ КАТАНИЕ ЭВОЛЮЦИОНИРОВАЛО, А НАШИ РЕБЯТА УПУСТИЛИ ЭТОТ МОМЕНТ

— Илья Авербух снова будет ставить программы вашим подопечным в следующем сезоне? — вопрос Этери Тутберидзе, личному тренеру Медведевой.

— Не только Авербух ставит нам программы. Илья — один и членов команды, который работает на программы и образ. На данный момент идет работа, которая нас устраивает. Но если что-то пойдет не так, мы можем кого-то добавить.

— Евгения Медведева будет выступать на Олимпиаде и в личном, и в командном турнирах?

— Это решаю не я, а федерация. Если хотите знать мое личное мнение, то я считаю, что ей это по силам. Но до Игр еще надо дойти.

— Вы подготовили ряд очень сильных девушек. А было бы интересно поработать с кем-то из одиночников?

— Я бы хотела создать своего человека. Мужское катание эволюционировало, а наши ребята упустили этот момент. Сейчас все выполняют много четверных прыжков, а мы — мало. Не хочу никого обидеть, но, думаю, нашим возрастным парням теперь уже будет сложно перестроиться. Нужно другое мышление, для этого надо вести спортсмена иначе с детского возраста. Чтобы он воспринимал четверной лутц как рядовой прыжок. Тогда для него не будет огромным стрессом повторить это на соревнованиях.

А так, конечно, можно любого спортсмена кинуть на амбразуру, но это огромный риск. Он просто может получить тяжелую травму.