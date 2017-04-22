Сборная подвела рекордсменку Медведеву

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Перед решающим третьим днем соревнований российская команда располагалась на третьем месте, уступая Японии семь очков, а занимающим второе место американцам четыре балла. Однако шансы на завоевание золота были достаточно весомыми, потому что спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов должна была исправиться после слабого четвертого результата в короткой программе, а сомнений в победе Медведевой ни у кого не было.

Вопрос лишь заключался в том, как выступят вторая российская фигуристка Елена Радионова и японские одиночницы во главе с победительницей Турнира четырех континентов Маи Михарой.

День открыли пары с произвольной программой. Как и днем ранее сильнее всех оказались французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре — техничный силовой дуэт, обладающий своим уникальным узнаваемым стилем катания. Тарасова с Морозовым могли бороться за победу, но допустили серьезную ошибку, сорвав тройной сальхов. Техническое исполнение элемента было оценено судьями очень низко, а прыжок засчитали как двойной. В итоге, весь прыжок оценили всего на 0,76 балла. Французы также не были безупречны и ошиблись при выбросе четверном сальхове, но элемент, хоть и с низкими оценками, был засчитан, чего оказалось достаточно для того, чтобы опередить российский дуэт. Оценки за компоненты соперники получили примерно одинаковые. Третье и четвертое место досталось китайской и канадской парам соответственно, а американцы стали лишь пятыми.

Лидеры общего зачета японцы показали последний шестой результат.

Перед последним видом российская команда до минимума сократила свое отставание от сборной США, а японцы опережали россиян лишь на три очка.

Все решалось в женской произвольной программе. Двукратная чемпионка мира и Европы и главный фаворит Олимпиады в Пхенчхане Медведева снова продемонстрировала, что на данный момент соперниц у нее попросту нет, и конкуренцию ей сможет составить разве что следующее поколение девушек.

Евгения, как и двумя днями ранее, установила новый мировой рекорд — на этот раз в произвольной программе, набрав фантастические 160,46 балла.

Для сравнения, на чемпионате мира Михаил Коляда получил 164,19, при этом исполнив четверной прыжок. А Максим Ковтун там же в Хельсинки набрал и того меньше — 156,46 очка.

Россиянка уверенно выиграла и добавила 12 баллов в копилку сборной России.

Но команду неожиданно подвела Радионова, которой сбавили оценки за тройной лутц и двойной аксель, определив недокрут при выполнении прыжков.

Фигуристка получила 137,08 балла, но этого оказалось достаточно лишь для пятой позиции, что принесло сборной восемь очков.

В отличие от основных соперниц, японки прыгнули выше головы. Маи Михара оправдала ожидания болельщиков и показала второй результат с суммой 146,17 балла, что почти на 11 баллов больше, чем она показала на чемпионате мира.

Однако настоящий прорыв совершила второй номер хозяев Вакаба Хигути, допустившая лишь одну помарку в своем прокате при исполнении тройного флипа, неточно приземлившись на лезвие конька. Хигути получила за свое выступление 145,30 балла, что позволило ей занять третье место.

Таким образом, японки в сумме получили 21 очко в общий зачет, а россиянки лишь 20, что позволило хозяевам турнира удержать лидерство, набрав 109 баллов по сумме всех выступлений.

Цитата Российские спортсмены выиграли серебряные медали, заработав 105 очков, а тройку сильнейших замкнули представители США с 97 баллами.

Сборные Канады Китая и Франции стали четвертыми, пятыми и шестыми, соответственно.

Выступление России на командном чемпионате мира нельзя назвать удачным, потому что сборная прилетела в Токио в сильнейшем составе.

Лишь японцы, как хозяева соревнований, выставили своих лидеров и смогли переиграть россиян. Остальные страны приберегли некоторых лидеров. Следует отметить неудачное выступление российских пар, как спортивной, так и танцевальной, которые вполне могли рассчитывать на первые места и максимальные очки в общий зачет.