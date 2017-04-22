Постановщиком новых программ фигуристов Морозова и Тарасовой будет Петр Чернышев
МОСКВА, 22 апр —
Р-Спорт. Известный хореограф Петр Чернышев будет ставить новые программы российским фигуристам Владимиру Морозову и Евгении Тарасовой.
В субботу в Токио Тарасова/Морозов заняли второе место в произвольной программе пар на командном чемпионате мира. Днем ранее в короткой программе спортсмены были четвертыми. После возвращения в Москву фигуристы приступят к постановкам новых программ, после чего отправятся в отпуск.
«Вернемся домой, две недели уйдет на постановки новых программ. Мы поменяем обе программы. Уже определились с постановщиком, работать будем с Петром Чернышевым. Он делал нам короткую программу в этом сезоне. Получилось хорошо, вкусно. Направление мы выбрали. Не будем сейчас об этом подробно говорить, но стиль будет интересный», — сказал Морозов, чьи слова приводятся на официальном сайте Федерации фигурного катания России.
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