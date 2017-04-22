Сборная России стала второй на командном ЧМ по фигурному катанию

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Сборная РФ по итогам всех видов набрала 105 баллов. Первое место досталось Японии, на счету которой 109 баллов. Третьими стали США — 97 баллов.

Подняться российской команде на второе место с третьего, которое россияне занимали перед последним видом, помогла Евгения Медведева, выигравшая произвольную программу в женском одиночном катании.

Подняться российской команде на второе место с третьего, которое россияне занимали перед последним видом, помогла Евгения Медведева, выигравшая произвольную программу в женском одиночном катании. Она набрала 160,46 балла, что стало новым мировым рекордом.

Второе и третье места заняли японки Маи Михара (146,17) и Вакаба Хигучи (145,30) соответственно.

Еще одна представительница России Елена Радионова стала пятой с суммой в 137,08 балла.