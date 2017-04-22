Медведева на командном ЧМ обновила мировой рекорд в произвольной программе

МОСКВА, 22 апр — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Официального заявления о том, что танцевальная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов будет в дальнейшем работать под руководством тренера Александра Жулина, в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) еще не поступало, заявил агентству «Р-Спорт» президент ФФККР Александр Горшков.