Медведева на командном ЧМ обновила мировой рекорд в произвольной программе
Россиянка Евгения Медведева победила в произвольной программе в соревнованиях одиночниц на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио.
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Евгения показала результат 160,46, обновив собственный мировой рекорд по количеству баллов за произвольную программу. Предыдущее достижение составляло 154,40 балла и было установлено на чемпионате мира-2017 в Хельсинки.
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