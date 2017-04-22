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22 апреля 2017, 12:53 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Медведева на командном ЧМ обновила мировой рекорд в произвольной программе

Россиянка Евгения Медведева победила в произвольной программе в соревнованиях одиночниц на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио.

Россиянка Евгения <span class=error>Медведева</span> победила в произвольной программе в соревнованиях <span class=error>одиночниц</span> на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио. Увеличить
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Евгения показала результат 160,46, обновив собственный мировой рекорд по количеству баллов за произвольную программу. Предыдущее достижение составляло 154,40 балла и было установлено на чемпионате мира-2017 в Хельсинки.
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