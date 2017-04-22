Горшков: Официального заявления о переходе Синициной/Кацалапова к Жулину в ФФККР нет
МОСКВА, 22 апр —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Официального заявления о том, что танцевальная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов будет в дальнейшем работать под руководством тренера Александра Жулина, в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) еще не поступало, заявил агентству «Р-Спорт» президент ФФККР Александр Горшков.
С момента образования в 2014 году пара тренировалась у Марины Зуевой в американском Кэнтоне. Перед началом сезона-2016/17 фигуристы вернулись в Москву, где стали работать с Олегом Волковым и Еленой Чайковской. В субботу Жулин сообщил «Р-Спорт», что дуэт далее будет работать под его руководством.
«Официального заявления в федерацию пока не поступало, но спортсмены и Жулин известили федерацию о намерении работать вместе», — сказал Горшков.
Кацалапов является олимпийским чемпионом 2014 года в командных соревнованиях и бронзовым призером Сочи в танцах на льду в паре с Еленой Ильиных. Синицина является чемпионкой мира среди юниоров 2012 года в дуэте с Русланом Жиганшиным.
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