Горшков: Официального заявления о переходе Синициной/Кацалапова к Жулину в ФФККР нет

С момента образования в 2014 году пара тренировалась у Марины Зуевой в американском Кэнтоне. Перед началом сезона-2016/17 фигуристы вернулись в Москву, где стали работать с Олегом Волковым и Еленой Чайковской. В субботу Жулин сообщил «Р-Спорт», что дуэт далее будет работать под его руководством.

«Официального заявления в федерацию пока не поступало, но спортсмены и Жулин известили федерацию о намерении работать вместе», — сказал Горшков.

Кацалапов является олимпийским чемпионом 2014 года в командных соревнованиях и бронзовым призером Сочи в танцах на льду в паре с Еленой Ильиных. Синицина является чемпионкой мира среди юниоров 2012 года в дуэте с Русланом Жиганшиным.