Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/figure-skating/29515441/
22 апреля 2017, 10:55 | Зимние: Фигурное катание | Р-Спорт

Российские фигуристы идут третьими на командном ЧМ после произвольной программы пар

МОСКВА, 22 апр — Р-Спорт. Сборная России осталась на третьем месте на командном чемпионате мира по фигурному катанию после произвольной программы у пар, где Россию представляли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

<em>МОСКВА 22 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Сборная России осталась на третьем месте на командном чемпионате мира по фигурному катанию после произвольной программы у пар где Россию представляли Евгения <span class=error>Тарасова</span> и Владимир Морозов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу Тарасова и Морозов показали в произвольной программе второй результат — 142,38 балла. Фигуристы добавили в зачет сборной России на турнире 11 очков.

Лучшим в произвольной программе стал французский дуэт Ванесса Джеймс и Морган Сипре (146,87 балла). На третьем месте китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (133,13).

В общем зачете сборная России осталась на третьем месте с 85 очками. В лидерах японцы, в активе которых 88 баллов. Вторыми идут американцы (86 очков).

Командный чемпионат мира в Японии завершится в субботу произвольными программами у одиночниц.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Фигурного катания

Фигуристы Тарасова/Морозов стали вторыми в произвольной программе в парах на командном ЧМ

Фигуристы Тарасова/Морозов стали вторыми в произвольной программе в парах на командном ЧМ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняла второе место в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии. Россияне набрали 142,38 балла.
Еще 7 новостей  Все новости
21 апреля

Фигурист, которого называли до травмы «вторым Плющенко», вернулся

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч

ФИФА отреагировала на призыв США лишить Россию ЧМ по футболу