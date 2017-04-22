Российские фигуристы идут третьими на командном ЧМ после произвольной программы пар

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В субботу Тарасова и Морозов показали в произвольной программе второй результат — 142,38 балла. Фигуристы добавили в зачет сборной России на турнире 11 очков.

Лучшим в произвольной программе стал французский дуэт Ванесса Джеймс и Морган Сипре (146,87 балла). На третьем месте китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (133,13).

В общем зачете сборная России осталась на третьем месте с 85 очками. В лидерах японцы, в активе которых 88 баллов. Вторыми идут американцы (86 очков).

Командный чемпионат мира в Японии завершится в субботу произвольными программами у одиночниц.