Фигуристы Тарасова/Морозов стали вторыми в произвольной программе в парах на командном ЧМ
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняла второе место в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии. Россияне набрали 142,38 балла.
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В короткой программе Тарасова и Морозов стали четвертыми.
Первое место по итогам произвольной программы заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (146,87). Тройку замкнули китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (133,13).
Командный чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Токио и завершится 23 апреля.
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