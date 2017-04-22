Жулин заявил, что фигуристы Синицина/Кацалапов будут работать под его руководством

С момента образования в 2014 году пара тренировалась у Марины Зуевой в американском Кэнтоне. Перед началом сезона-2016/17 фигуристы вернулись в Москву, где стали работать с Олегом Волковым и Еленой Чайковской.

«Синицина/Кацалапов будут работать со мной», — сказал Жулин по телефону.

В сезоне-2015/16 дуэт занял второе место на чемпионате России. В сезоне-2016/17 Синицина и Кацалапов стали третьими, в результате чего не смогли отобраться для участия в чемпионатах Европы и мира.

Кацалапов является олимпийским чемпионом 2014 года в командных соревнованиях и бронзовым призером Сочи в танцах на льду в паре с Еленой Ильиных. Синицина является чемпионкой мира среди юниоров 2012 года в дуэте с Русланом Жиганшиным.

В группе Жулина в Москве тренируются также олимпийские чемпионы Сочи в командных соревнованиях Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, а также Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.