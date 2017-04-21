Российские фигуристы опустились на третье место на командном чемпионате мира

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В Токио завершился второй соревновательный день командного чемпионата мира по фигурному катанию. После первого дня лидировала сборная Японии, набравшая одинаковое количество очком с российской командой, но по дополнительным показателям преимущество было у хозяев. Однако во второй день расклад сил изменился, так как к борьбе за победу присоединились американцы, мощно выступившие в танцах.

День открылся короткой программой спортивных пар, где Россия была представлена бронзовыми призерами чемпионата мира и чемпионами Европы Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.

К сожалению, лучшей российской паре не удалось прокатать программу на своем уровне, и спортсмены допустили слишком много ошибок. Они упали на параллельном тройном тулупе, одновременно его не докрутив, а также сорвали выброс тройной риттбергер, за что судьи наказали Тарасову и Морозова по всей строгости.

При лучшей оценке за компоненты, техническая часть была провалена, и россияне показали лишь четвертый результат с суммой 66,37 балла. Теперь им придется отыгрываться в произвольной программе.

Победили в короткой программе быстро прогрессирующие в последнее время французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, которые в произвольной программе исполняют четверной выброс. Они продемонстрировали чистый прокат и набрали сумму 75,72 балла. Второе место заняли китайцы Пен Чен / Цзынь Ян, уступившие французам более четырех очков. Тройку сильнейших замкнули канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (69,56).

Япония славится своими одиночниками, однако не подарила миру сильных спортивных и танцевальных пар.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что японский дуэт остался последним, проиграв в том числе и американцам.

Хозяева соревнований продолжили свое падение в общем зачете после произвольной программы в танцах, где заняли закономерное шестое и последнее место. Сильнейшие дуэты мира Тесса Вирчу / Скотт Моир и Габриэла Пападакис / Морган Сипре в Токио не приехали, однако это не помешало второй канадской паре Кейтлин Уивер и Эндрю Поже показать лучший результат 113,83 балла. Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс стали вторыми с суммой 109,96, а российский дуэт Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев оказался лишь третьим, уступив американцам почти пять с половиной баллов.

Цитата Несмотря на низкие результаты обеих российских пар, команда перед последним видом второго дня вышла на промежуточное первое место, благодаря прогнозируемым низким результатм японцев в парных разрядах.

У России было 63 очка, на второе место вышли американцы с 62 баллами, а японцы опустились на третью позицию с 58 очками.

Правда, последним видом второго дня соревнований было мужское одиночное катание, где в составе Японии выступают действующие чемпион мира и серебряный призер чемпионата — Юдзуру Ханю и Сема Уно. Единственным, кто мог помешать японцам занять первые два места и набрать максимальное количество очков, был чемпиона США Натан Чен.

Однако чуда не произошло, и Ханю с Уно повторили результат недавнего чемпионата мира, показав первый и второй прокаты соответственно, тем самым принеся японской команде 23 балла и выведя хозяев в единоличные лидеры после второго соревновательного дня. Американец Чен не смог попасть в тройку сильнейших из-за очень низкой оценки за компоненты, в которых он проиграл почти десять баллов своим основным конкурентам. А в технической составлящей, где он обычно очень силен, американец не стал исполнять пять четверных прыжка, а ограничился четырьмя, что демонстрируют оба японца. В итоге Чен остался лишь четвертым с суммой 185,24 балла.

Третье же место досталось канадцу Патрику Чану, который, несмотря на облегченную относительно лидеров программу получил очень большую оценку за компоненты и за счет этого смог опередить Чена. Российские фигуристы не показали выдающихся прокатов.

Михаил Коляда стал пятым (184,04), допустив одну неточность на четверном лутце, а Максим Ковтун, как и на мировом чемпионате, допустил очень много ошибок и остановился лишь на десятом месте.

Перед решающим днем на командном чемпионате мира лидирует Япония, набрав 81 очко, вторые — американцы с 78 баллами, а сборная России занимает лишь третье место, отставая от США на четыре очка.

Правда, в последний день чемпионата выступит главный козырь российской команды — Евгения Медведева, которая днем ранее в короткой программе установила новый мировой рекорд — 80,85.

Цитата Сомневаться в том, что Медведева выиграет, не приходится. Вторая участница Елена Радионова в короткой программе показала второй результат, но в произвольной у нее будет очень опасная соперница в лице победительницы турнира четырех континентов японки Маи Михары.

Что касается парного катания, то Тарасовой и Морозову американский и японский дуэты вряд ли смогут составить серьезную конкуренцию. Таким образом, у России есть все шансы выиграть золото командного чемпионата мира, отыграв отставание в заключительный день.