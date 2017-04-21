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21 апреля 2017, 15:22 | Зимние: Фигурное катание | Чемпионат.com

Сборная России по фигурному катанию — третья после второго дня командного ЧМ

В Токио (Япония) завершился второй день командного чемпионата мира по фигурному катанию.

В Токио (Япония) завершился второй день командного чемпионата мира по фигурному катанию. Увеличить
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В произвольной программе одиночников победил японец Юдзуру Ханю. Россияне Михаил Коляда и Максим Ковтун заняли пятое и 10-е места соответственно. Сборная России опустилась с первого места на третье в общем зачёте.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Токио

Мужчины. Произвольная программа.

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 200,49.

2. Сома Уно (Япония) — 198,49.

3. Патрик Чан (Канада) — 190,74….

5. Михаил Коляда (Россия) — 184,04….

10. Максим Ковтун (Россия) — 148,29.

Общий зачёт.

1. Япония — 81.

2. США — 78.

3. Россия — 74.

4. Канада — 67.

5. Китай — 59.

6. Франция — 46.
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