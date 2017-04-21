Сборная России по фигурному катанию — третья после второго дня командного ЧМ
В Токио (Япония) завершился второй день командного чемпионата мира по фигурному катанию.
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В произвольной программе одиночников победил японец Юдзуру Ханю. Россияне Михаил Коляда и Максим Ковтун заняли пятое и 10-е места соответственно. Сборная России опустилась с первого места на третье в общем зачёте.
Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Токио
Мужчины. Произвольная программа.
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 200,49.
2. Сома Уно (Япония) — 198,49.
3. Патрик Чан (Канада) — 190,74….
5. Михаил Коляда (Россия) — 184,04….
10. Максим Ковтун (Россия) — 148,29.
Общий зачёт.
1. Япония — 81.
2. США — 78.
3. Россия — 74.
4. Канада — 67.
5. Китай — 59.
6. Франция — 46.
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