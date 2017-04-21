Стоимость обучения в школе Плющенко доходит до 150 тыс. рублей в месяц

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По информации источника, стоимость обучения для спортивной группы составит 150 тыс. рублей в месяц.

В программу обучения спортивной группы входят 12 занятий льда, три часа хореографии и два часа общефизической подготовки в неделю.

Отмечается, что предложены школой и другие программы — за 90 тыс. рублей в месяц (четыре часа льда, два часа хореографии и четыре часа ОФП в неделю), а также за 60 тыс. рублей (три часа льда, час хореографии и три часа ОФП в неделю).

Об окончании своей спортивной карьеры Плющенко объявил этой весной. Позднее стало известно, что он будет тренировать олимпийскую чемпиону Сочи Аделину Сотникову.