Стоимость обучения в школе Плющенко доходит до 150 тыс. рублей в месяц
Стала известна стоимость обучения в школе фигурного катания Евгения Плющенко, передает «Собеседник».
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По информации источника, стоимость обучения для спортивной группы составит 150 тыс. рублей в месяц.
В программу обучения спортивной группы входят 12 занятий льда, три часа хореографии и два часа общефизической подготовки в неделю.
Отмечается, что предложены школой и другие программы — за 90 тыс. рублей в месяц (четыре часа льда, два часа хореографии и четыре часа ОФП в неделю), а также за 60 тыс. рублей (три часа льда, час хореографии и три часа ОФП в неделю).
Об окончании своей спортивной карьеры Плющенко объявил этой весной. Позднее стало известно, что он будет тренировать олимпийскую чемпиону Сочи Аделину Сотникову.
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