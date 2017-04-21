Фигуристы Боброва/Соловьев стали третьими в произвольной программе дуэтов на командном ЧМ
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российский танцевальный дуэт Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занял третье место в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
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Российский дуэт получил 104,55 балла. Первое место заняли канадцы Кэтлин Уивер и Эндрю Поже (113,83). Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эйван Бейтс (109,96).
После выступления танцевальных дуэтов сборная России лидирует, набрав 63 очка. Второе место у команды США (62), третье — у японцев (58).
Позднее в пятницу мужчины покажут произвольную программу. Командный чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Токио с 20 по 23 апреля.
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