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https://sport.mail.ru/news/figure-skating/29505907/
21 апреля 2017, 13:00 | Зимние: Фигурное катание | ТАСС

Фигуристы Боброва/Соловьев стали третьими в произвольной программе дуэтов на командном ЧМ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российский танцевальный дуэт Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занял третье место в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

<em>МОСКВА 21 апреля. /ТАСС/.</em> Российский танцевальный дуэт Екатерина <span class=error>Боброва</span> и Дмитрий Соловьев занял третье место в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. Увеличить
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Российский дуэт получил 104,55 балла. Первое место заняли канадцы Кэтлин Уивер и Эндрю Поже (113,83). Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эйван Бейтс (109,96).

После выступления танцевальных дуэтов сборная России лидирует, набрав 63 очка. Второе место у команды США (62), третье — у японцев (58).

Позднее в пятницу мужчины покажут произвольную программу. Командный чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Токио с 20 по 23 апреля.
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